Finanziell legte die Jugendmusikschule St. Georgen/Furtwangen im vergangenen Jahr eine Punktlandung hin. Der Blick in die Zukunft ist vielversprechend.

Bei der jüngsten Mitgliederversammlung konnte der Vorstand der Jugendmusikschule (JMS) St. Georgen/ Furtwangen über ein gut verlaufenes Jahr 2023 berichten.

Finanzen Das Jahresbudget belief sich ausgabenseitig auf 1,244 Millionen Euro. Die Einnahmen deckten das mit einer Punktlandung ab. „Die Jugendmusikschule ist ein verlässlicher Partner für die acht Mitgliedsgemeinden“, so Schatzmeister Bernhard Stiefel mit Blick auf das Ergebnis 2023, aber auch die finanzielle Planung 2024 sowie 2025. So werden aller Voraussicht nach sämtliche Rahmen der kommunalen Zuschüsse auch im laufenden Geschäftsjahr 2024 und geplant 2025 eingehalten, heißt es in einer Mitteilung.

Schülerzahlen Laut Schulleiter Elias Zuckschwerdt bewegen sich die Schülerzahlen mit 1677 inzwischen wieder auf dem Vor-Corona-Niveau von 2020. 56 Lehrkräfte unterrichten an der JMS. Mit dem umfangreichen Angebot, das die JMS als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen (VdM) machen könne, habe sie über die Jahre hinweg einen sehr hohen Stellenwert als echten Standortfaktor in der Bildungslandschaft St. Georgens und Umgebung erreicht.

Über 70 Veranstaltungen

Durch zahlreiche Kooperationen mit Kindertagesstätten, Schulen und Musikvereinen sei die JMS vielerorts präsent und leiste hervorragende Arbeit in der musikalischen Breiten- und Spitzenausbildung.

Veranstaltungen Mit mehr als 70 Veranstaltungen, die jährlich durch Schüler der JMS gestaltet werden, bereichere sie die kulturelle Landschaft der Region.

Wahlen So wurde der Vorstand von der Mitgliederversammlung einstimmig entlastet. Da die turnusgemäßen Wahlen anstanden und der Vorstand sich wieder geschlossen zur Wahl stellte, wurden sämtliche Vorstandsmitglieder ebenfalls einstimmig wiedergewählt.

Lob Die Versammlung endete mit dem Dank zweier Mitglieder des Beirats, die aus dem Gremium ausscheiden. Sie lobten den Einsatz der ehrenamtlichen Vorstands- und Beiratsmitglieder und die Arbeit aller Mitarbeiter der JMS, die insbesondere den Kindern und Jugendlichen in der Region eine besondere musikalische Ausbildungsmöglichkeit biete.