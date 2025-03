Trotz der herausfordernden wirtschaftlichen Lage konnte die Kreissparkasse Rottweil ihr Kreditgeschäft in der Region ausbauen, ihr Eigenkapital stärken und ihre Bilanzsumme auf 3525 Millionen Euro steigern.

Die Vorstände der Kreissparkasse ziehen bei der Vorstellung der vorläufigen Zahlen ein positives Fazit.

In herausfordernden Zeiten sind Sparkassen besonders gefragt. Die Kreissparkasse Rottweil war laut Pressemitteilung auch im Jahr 2024 als stabile Partnerin vor Ort für die Wirtschaft und den Wohnungsbau da. Das zeigen die stabilen Zahlen im Kreditbereich.

2024 konnte die Kreissparkasse 359 Millionen neu ausleihen. Das Kundenkreditvolumen wuchs so auf 2081 Millionen Euro an. „In Zeiten der Unsicherheit haben wir unseren Kreditbestand ausgebaut. Damit ist die Sparkasse starker Partner des Mittelstands und der privaten Haushalte in der Region“, kommentierte Christian Kinzel, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Rottweil.

Förderkredite ausgebaut

Auch im Bereich der Förderkredite wurde die Kreissparkasse Rottweil im vergangenen Jahr erneut als „Premium-Partner Förderberatung“ von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ausgezeichnet. Ein großer Teil der Fördermittel wurde an die gewerblichen Kunden ausgereicht. Daneben wurden private Kunden im Bereich Wohnungsbau bei energetischen Sanierungsmaßnahmen und der Errichtung bzw. dem Erwerb energetisch hochwertiger Bauten unterstützt.

Außerdem wurden Kredite für ökologische oder soziale Zwecke und für die Förderung von Unternehmensgründungen vergeben. Der Förderkreditbestand konnte im Vergleich zu 2023 auf 450 Millionen Euro ausgebaut werden.

Wachstum bei Wertpapiergeschäft

Auf der anderen Seite der Bilanz konnte die Sparkasse ebenfalls zulegen. Die Kundeneinlagen konnten auf 2555 Millionen Euro erhöht werden. Dabei wurden vor allem Sparkassenbriefe nachgefragt. „Das zeigt, dass wir unseren Kundinnen und Kunden attraktive Lösungen bieten. Unsere Passivprodukte sind gut verzinst und flexibel in der Laufzeit“, so Daniel Rühle, Mitglied des Vorstands.

Auch im Bereich der Wertpapiere wurde das Volumen gesteigert. „Ziel sollte es sein, mit der Geldanlage die Inflation zu schlagen. Das funktioniert am besten mit einer breit gestreuten Wertpapieranlage. Unsere vermögensverwaltenden Produkte erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Der Einstieg ist schon ab 25 Euro pro Monat möglich“, so Rühle.

Für die Kunden da

Trotz der zunehmenden Digitalisierung und des stetig voranschreitenden Ausbaus der digitalen Serviceleistungen ist die Kreissparkasse Rottweil als Partnerin vor Ort für ihre Kunden erreichbar, wird in der Mitteilung betont.

„Mit unserem Filialnetz, der digitalen Beratung, unseren hochmotivierten und gut ausgebildeten Mitarbeitenden sowie unserer ausgezeichneten App und Internet Filiale entscheiden unsere Kundinnen und Kunden auf welchem Weg sie unsere Dienstleistungen und Beratungen wahrnehmen – nämlich auf allen Wegen“, so Kinzel.

450 Mitarbeitende

Die Kreissparkasse Rottweil bietet 450 Mitarbeitenden zukunftssichere, attraktive und moderne Arbeitsplätze und ist eine der größten kaufmännischen Ausbilderinnen in der Region. Zum Jahresende wurden 51 Auszubildende und Studierende beschäftigt. Die fundierte Ausbildung junger Menschen aus der Region sichert die Zukunft des Unternehmens, stärkt die Verwurzelung in der Region und die Nähe zu den Kunden. Die Kreissparkasse Rottweil wurde auch 2024 wieder als Top-Arbeitgeberin für Schüler, Studierende, Akademiker und Fachkräfte ausgezeichnet.

Großes Engagement

Zahlreiche Veranstaltungen, Vereine und Initiativen im Bereich Sport, Umwelt, Kunst, Kultur und Soziales werden von der Kreissparkasse Rottweil unterstützt. Die Sparkasse engagiert sich damit vielfältig für das Gemeinwohl, die Region und die Menschen, die hier leben. Durch Spenden und Sponsoring in Höhe von 371 000 Euro wurden so wichtige Aktivitäten oft erst möglich.

Das Ergebnis

Das Betriebsergebnis konnte im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 1,01 Prozent der durchschnittlichen Bilanzsumme gesteigert werden. „Unser Ziel ist es, unsere Substanz zu stärken und dabei auf nachhaltiges Wachstum zu setzen“, so Kinzel. Die Sparkasse konnte ihre Zinsspanne und ihr Provisionsergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 beziehungsweise 0,6 Millionen Euro auf 55,7 beziehungsweise 20,2 Millionen Euro steigern.

Der Verwaltungsaufwand liegt auf Vorjahresniveau bei 41,8 Millionen Euro. Infolge dessen wuchs die Gesamtkapitalquote auf 21,0 Prozent an. Mit dieser guten Eigenkapitalausstattung hat die Kreissparkasse Rottweil genügend Handlungsspielraum, um den regionalen Kreditbedarf auch zukünftig zu decken und die Wirtschaft vor Ort zu begleiten.

„Wir setzen nicht auf kurzfristige Erfolge, sondern auf ein langfristig solides Fundament“, so Kinzel.