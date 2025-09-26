Bilanz in Bad Herrenalb: Im „besten Freibad“ herrscht keine Personalnot

Die Saison 2025 ist zu Ende: Fürs Bad Herrenalber Waldfreibad war es eine „sehr gute“, mit mehr als 26 000 Besuchern, wie Sandy Landgraf von den Stadtwerken berichtet.

Kaum zu glauben, dass sich vor Kurzem noch Badegäste im Bad Herrenalber Waldfreibad abkühlten. Inzwischen sorgt das Herbstwetter für Abkühlung. Die Stadtwerke Bad Herrenalb angekommen, und das Freibad wird winterfest gemacht. Im Interview zieht Sandy Landgraf, bei der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH fürs Marketing zuständig, eine Saisonbilanz.

Von wann bis wann dauerte die Saison?

Unsere Saison lief vom 10. Mai bis 14. September 2025.

Wie viele Besucher kamen insgesamt?

Insgesamt durften wir 26 547 Besucherinnen und Besucher im Waldfreibad begrüßen.

War das eine gute Saison im Vergleich zu anderen Jahren?

Ja, wir blicken auf eine sehr gute und überwiegend gut gelaunte Saison zurück. Besonders der Juni war stark besucht, während der Juli wetterbedingt etwas durchwachsen war. Ein echtes Highlight war außerdem die Wahl zum „Besten Freibad der Region“ bei der Neuen Welle – darüber haben wir uns riesig gefreut.

Wie viele Dauerkarten wurden verkauft?

Wir konnten in diesem Jahr 350 Saisonkarten verkaufen – das sind deutlich mehr als im Vorjahr und für uns ein sehr erfreuliches Zeichen der Treue und Begeisterung unserer Gäste.

Gab es Schwimmer, die an jedem Öffnungstag da waren?

Eine Gruppe von rund zehn bis 15 Stammgästen hat das Waldfreibad fast täglich besucht.

Wie schwierig ist es, Personal fürs Freibad zu finden?

Durch die Sanierung der Siebentäler Therme standen uns Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von dort zur Verfügung. Dadurch war die Personalsituation für uns entspannt, und der Betrieb konnte zuverlässig laufen. Diese Zusammenarbeit (zwischen den Kollegen aus der Therme und dem Waldfreibad-Team, Anm. d. Red.) hat reibungslos funktioniert und war für beide Seiten eine wertvolle Bereicherung.

Was gibt es im Freibad jetzt noch zu tun?

Nach Saisonende bereiten wir das Bad auf den Winter vor: Dazu gehören unter anderem das Einbringen von Eisdruckpolstern und das Abbauen der Bänke – wir legen das Waldfreibad sozusagen in den „Winterschlaf“.

Stehen besondere Arbeiten an?

Größere Reparaturen gab es während der Saison nicht. Kleinere Instandsetzungen wie an Beckenköpfen, Zäunen, einer Mauer oder den Wegen gehören aber fast jedes Jahr dazu. Auch jetzt ist in einem Becken ein Beckenkopf zu erneuern. Für 2026 stehen außerdem ein Dach und eine Treppe auf der To-do-Liste. Zusätzlich prüfen wir die Anschaffung eines Eintrittsautomaten.

Wann beginnen die Vorbereitungen für die Saison 2026?

Das „Auswintern“ startet Mitte März 2026, damit pünktlich zur Öffnung wieder alles bereit ist.

Neuerdings hat das Waldfreibad ja einen eigenen WhatsApp-Kanal: Wer betreut ihn, und wird er auch im Winter genutzt?

Die Leitung des Freibads, Frau Christiane Kühn, und ihr Team kümmern sich um den Whats-App-Kanal ebenso wie um unseren Instagram-Account. Während der Winterpause wird es etwas ruhiger, aber ab dem Auswintern 2026 versorgen wir beide Kanäle wieder regelmäßig mit Informationen.

Wer hatte die Idee zum WhatsApp-Kanal?

Die Initiative kam von unserem Geschäftsführer für Bäder, Herrn Jens Walter. Ab Frühjahr 2026 wird der Kanal dann aktiv mit Neuigkeiten zu Öffnungszeiten (wetterbedingte Änderungen) Schließungen sowie Angeboten und Events bespielt.

Weitere Infos: Der Instagram-Account und der WhatsApp-Kanal sind zu finden unter dem Namen waldfreibad.badherrenalb.