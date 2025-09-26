Bilanz in Bad Herrenalb: Im „besten Freibad“ herrscht keine Personalnot

Die Saison 2025 ist zu Ende: Fürs Bad Herrenalber Waldfreibad war es eine „sehr gute“, mit mehr als 26 000 Besuchern, wie Sandy Landgraf von den Stadtwerken berichtet.
Kaum zu glauben, dass sich vor Kurzem noch Badegäste im Bad Herrenalber Waldfreibad abkühlten. Inzwischen sorgt das Herbstwetter für Abkühlung. Die Stadtwerke Bad Herrenalb angekommen, und das Freibad wird winterfest gemacht. Im Interview zieht Sandy Landgraf, bei der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH fürs Marketing zuständig, eine Saisonbilanz.