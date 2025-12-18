Bilanz im Gemeinderat: Agieren unter permanentem Sparzwang

Bürgermeister Tobias Benz und seine zweite Stellvertreterin Gertrud Wittek haben in der letzten Sitzung des Gemeinderats im alten Jahr Bilanz gezogen.
Bürgermeister Benz’ Jahresbilanz fiel dieses Mal verhältnismäßig und obendrein sehr zahlenlastig aus. So habe es im Jahr 2025 in Grenzach-Wyhlen insgesamt 56 „Beirats-Gremien-Ausschuss-Sitzungen“ gegeben. 14-mal habe der Gemeinderat getagt, elfmal der Technische Ausschuss, achtmal der Hauptausschuss und siebenmal die Haushaltsstrukturkommission. Und trotz nicht gerade guter Rahmenbedingungen sei es gelungen, sehr viele Projekte zum Abschluss zu bringen, weiterzuführen oder aufzugleisen, hielt Benz fest.