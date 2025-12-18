Bilanz im Gemeinderat: Agieren unter permanentem Sparzwang

Bürgermeister Benz’ Jahresbilanz fiel dieses Mal verhältnismäßig und obendrein sehr zahlenlastig aus. So habe es im Jahr 2025 in Grenzach-Wyhlen insgesamt 56 „Beirats-Gremien-Ausschuss-Sitzungen“ gegeben. 14-mal habe der Gemeinderat getagt, elfmal der Technische Ausschuss, achtmal der Hauptausschuss und siebenmal die Haushaltsstrukturkommission. Und trotz nicht gerade guter Rahmenbedingungen sei es gelungen, sehr viele Projekte zum Abschluss zu bringen, weiterzuführen oder aufzugleisen, hielt Benz fest.

Vollgepacktes Jubiläumsjahr Diesen Ball griff Gertrud Wittek, die zweite Bürgermeisterstellvertreterin, auf. Sie ging in ihrer Rede vor allem auf das Doppeljubiläum „50 Jahre Grenzach Wyhlen – 750 Jahre Grenzach“ ein. Denn ein wahrer Veranstaltungsreigen zog sich wie ein roter Faden durch das ganze Jubiläumsjahr. Den Startschuss machte ein Festakt am 10. Mai als, wie Wittek sagte, „gelungene Auftaktveranstaltung“.

Amüsanter Jubiläumsabend im Mai

Besonders in Erinnerung geblieben seien ihr da die amüsanten und kurzweiligen Geschichten der Altgemeinderäte und von Alt-Bürgermeister Hans-Joachim Könsler, der ebenfalls auf der Bühne platzgenommen hatte. Auch das zweitägige Bürgerfest Mitte Juli auf dem Areal des Schulzentrums habe in idealer Weise das vielgestaltige Angebot in der Gemeinde präsentiert, was in erster Linie den Vereinen zu verdanken sei. Hinzu kamen ein ökumenischer Gottesdienst, die große Party am Samstagabend – so sei für alle Altersklassen etwas geboten worden. Das Wein- und Kulturwochenende im Emilienpark habe dann den würdigen Schlussstrich unter den Jubiläumsreigen gezogen, bilanzierte Wittek. Das zweite große Stichwort in ihrer Rede war der „permanente Sparzwang“. „Fakt ist: Wir müssen die Bürger immer mehr an den Kosten beteiligen“, sagte Wittek mit Verweis auf die neuen Nutzungsgebühren für Hallen und Sportstätten, die gestiegenen KiTa-Beiträge, die Eintrittsgebühren der Schwimmbäder und vergleichbare Dinge. Dabei seien viele Dinge dieser Art ursächlich in politischen Vorgaben von übergeordneten Stellen oder gar der weltpolitischen Lage geschuldet, warb Wittek um Verständnis.

Spardiktat steht über allem

Gemeinderäte finden wieder zusammen

Mit Blick auf die außer Haus veranstaltete Klausurtagung des Gemeinderats warb Wittek ihren Gremiumskollegen und der Verwaltung ein regelrechtes Kränzlein. So sei es nicht nur gelungen, in positiver Atmosphäre eine Bestandsaufnahme in den Bereichen Bauen und Infrastruktur, Finanzen, Soziales und Bildung, Umwelt, Energie und Wirtschaft zu machen und dabei einen Überblick über laufende und anstehende Projekte zu bekommen, sondern auch, in gewissem Sinne näher zusammenzurücken. Verwaltung und Räte hätten sich bei diesem Anlass besser kennengelernt („Meeting-Kultur“). Insgesamt, so Wittek weiter, „kam die Debatte wieder in Gang“, das „konstruktive Miteinander im Gemeinderat“ habe sich fortgesetzt.

Wittek: Hochrheinhalle wird noch „Kopfzerbrechen“ bereiten

Damit spielte Wittek indirekt wohl auf die teils heftigen Dissonanzen an, die es nach der Kommunalwahl 2024 im Gremium gegeben hatte – vor allem im Hinblick auf das Prozedere der Ausschussbesetzungen und der Wahl der Bürgermeisterstellvertreterinnen.

In ihren weiteren Ausführungen ging Gertrud Wittek noch auf anstehende Projekte, nötige Baumaßnahmen und die für 2026 abzusehende Entwicklung der Doppelgemeinde ein. Einen Fokus richtete sie dabei auf die Sanierung des ersten Bauabschnitts der Hochrheinhalle, die ab dem kommenden Herbst wieder nutzbar sein soll. „Eine tragbare Lösung wird uns hier noch Kopfzerbrechen bereiten“, wagte Wittek mit Blick auf die stark angespannten Gemeindefinanzen einen Blick in die Glaskugel.