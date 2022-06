1 Die Bilanz der 61. Ausgabe der Südwest-Messe in Villingen-Schwenningen kann sich durchaus sehen lassen. Foto: Kienzler

Nach pandemiebedingter Zwangspause und extrem kurzer Planungszeit kamen viele der rund 400 Aussteller mit eher zurückhaltenden Erwartungen auf die Südwest-Messe – und freuten sich jetzt über klingelnde Kassen und volle Auftragsbücher.















Villingen-Schwenningen - Bei so manchem wurden die Umsätze der Südwest-Messe 2019 übertroffen. Die positive Kauflaune und die Begeisterung über den Neustart der Messe war in allen Fachschauen zu spüren, heißt es im Abschlussbericht der Messegesellschaft. Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen flanierten die Besucher gut gelaunt über das Messegelände, informierten sich in den 14 Hallen und im Freigelände über die neuesten Trends und kamen anschließend mit voll bepackten Tüten wieder heraus. In neun Tagen besuchten rund 66 000 Menschen die Südwest-Messe.

Stark nachgefragte Trendthemen und volle Auftragsbücher

Dicht umlagert waren die Anbieter von Energieversorgung, Photovoltaik und Heizsystemen. Wer bauen oder modernisieren will, fand auf der Südwest-Messe persönliche Ansprechpartner, Beratung und direkte Vergleichsmöglichkeiten. Auch die Vorträge zur Gebäudeenergieberatung im Forum in Halle Y waren überdurchschnittlich gut besucht. Viele Besucher kamen gezielt, um sich beispielsweise über Förderprogramme oder neue Technologien zu informieren.

Ebenfalls großer Andrang im Bereich Wohnen: Viele Aufträge, mehrere Aussteller hatten bereits Anfang der Woche ihre Umsatzziele erreicht. Im Haushalt musste Ware nachgeordert werden. In der Modehalle freute man sich, Stammkundschaft wieder zu sehen. "Ganz toll angenommen" wurde die Kochshow von Eberhard Braun mit ungewöhnlichen Kreationen aus frischen, regionalen Produkten – Verkosten und Rezepte inklusive. Direktvermarkter und junge Start-ups aus Baden-Württemberg brachten jede Menge fruchtigen Gin, Honig, native Öle, Wildspezialitäten aus heimischen Wäldern und stylische Schwarzwald-Accessoires an den Mann oder die Frau und freuten sich über ihre gelungene Messe-Premiere.

Größere Standflächen im Bereich Landwirtschaft für 2023 benötigt

Praktisches und Schickes für Garten und Terrasse wurde oft spontan gekauft und am liebsten gleich mitgenommen – sei das Stück der Begierde auch noch so groß. Ein innovatives Hochbeet mit Selbstbewässerung und Insektenschutzhaube ging rund 50 mal über den Ladentisch. Große Nachfrage auch im Bereich Landwirtschaft. Einige Aussteller fragen schon jetzt nach größeren Standflächen für 2023. Wertvolle Kontakte zu Kommunen, Besuchern und anderen Ausstellern hat man beim neuen Tretrollerprojekt geknüpft. Einige Projekte seien bereits besprochen und werden demnächst anlaufen.

Von Feuerwehr bis Fruchtcocktail: Beliebte Sonderschauen

Strahlende Augen gab es in der neuen Sonderschau "Unser Schulterschluss für Ihre Sicherheit": Ganze Familien erkundeten die ausgestellten Notfallkrankenwagen und Löschgruppenfahrzeuge. Auch einige Kollegen und Feuerwehrkenner nutzten die Chance für Austausch und Networking. Ein Besuchermagnet für Groß und Klein war die 42 Meter lange Modellbahnanlage mit ihren liebevoll gestalteten Schwarzwald-Landschaften. Keinerlei Berührungsängste gab es an der mobilen Boulderwand oder beim Eintauchen in virtuelle Welten mit VR-Brille. Am Stand des Blinden- und Sehbehindertenvereins Südbaden wurden zahlreiche Beratungsgespräche mit Betroffenen geführt. Besonders beliebt waren der Blindenparcours und Hilfsmittel wie Vergrößerungsgeräte oder Handys mit Sprachausgabe, die vor Ort ausprobiert werden konnten. Die Wildbakers begeisterten mit neuen Brot-Rezepten und Workshops zum Mitmachen. Sommer, Sonne und jede Menge gute Laune: Bei fruchtigen Cocktails und exotischen Klängen ließ man es sich im Afrikanischen Dorf so richtig gut gehen.

Messe-Chefin Goschmann zufrieden

"Die Südwest-Messe 2022 wurde in kürzester Zeit und unter sehr besonderen Bedingungen auf die Beine gestellt", resümiert Messe-Chefin Stefany Goschmann. "Wir freuen uns sehr, dass es sich jetzt für Besucher und Aussteller gelohnt hat – und danken allen von Herzen für ihre Treue und für die großartige Zusammenarbeit!"

Die nächste Südwest-Messe findet übrigens vom 3. bis zum 11. Juni 2023 statt.

Info: Die Statistik der Südwest-Messe 2022 im Detail

Samstag, 11. Juni: 7000 Besucher

Sonntag, 12. Juni: 10 000 Besucher

Montag, 13. Juni: 9000 Besucher

Dienstag, 14. Juni: 7500 Besucher

Mittwoch, 15. Juni: 5000 Besucher

Donnerstag, 16. Juni: 12 000 Besucher

Freitag, 17. Juni: 6000 Besucher

Samstag, 18. Juni: 4000 Besucher

Sonntag, 19. Juni: 5500 Besucher

Kommentar: Qualität!

von Mareike Kratt

"Qualität statt Quantität": Damit könnte die Südwest-Messe 2022 bilanziert werden. Denn es war von Vornherein klar, dass das Besucherniveau aus Vor-Corona-Zeiten nicht erreicht werden kann. Dennoch zeigen sich sowohl Besucher als auch vor allem Aussteller nahezu durchweg zufrieden mit dem neuntägigen Spektakel. Das mag unter anderem daran liegen, dass die potenziellen Käufer mehr Gelegenheit hatten, sich in Ruhe beraten zu lassen – und die Verkäufer somit trotz allgemein schwächerer Frequenz zu einem gutem Umsatz gekommen sind. Respekt muss gleichzeitig der Messegesellschaft gezollt werden. Sie hatte bei geringerer Ausstelleranzahl denselben organisatorischen Aufwand wie sonst – wenn nicht noch mehr. Denn eine derart große Messe nach zwei Jahren Pausen wieder mit Leben zu füllen, ist eine nicht zu unterschätzende Leistung.

