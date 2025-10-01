Bilanz für September: Deshalb überrascht der Anstieg bei den Arbeitslosen in der Ortenau

Die Entwicklung des Arbeitsmarktes sorgt für Stirnrunzeln. Üblicherweise gehen die Zahlen nach einem Plus im August wieder zurück. Erstmals ist das in der Ortenau anders.
Bei der Entwicklung der Arbeitslosenzahlen für die Ortenau herrschte in der Vergangenheit stets Kontinuität. Dem Anstieg der Menschen ohne Arbeit im Kreis zum Sommermonat August folgte stets ein Rückgang im September – bis jetzt. Die Zahlen für den vergangenen Monat zeigen: In der Ortenau gibt es etwas mehr Arbeitslose als noch im Vormonat. Ein Novum für die Agentur für Arbeit Offenburg.