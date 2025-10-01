Bilanz für September: Deshalb überrascht der Anstieg bei den Arbeitslosen in der Ortenau

Die Entwicklung des Arbeitsmarktes sorgt für Stirnrunzeln. Üblicherweise gehen die Zahlen nach einem Plus im August wieder zurück. Erstmals ist das in der Ortenau anders.

Bei der Entwicklung der Arbeitslosenzahlen für die Ortenau herrschte in der Vergangenheit stets Kontinuität. Dem Anstieg der Menschen ohne Arbeit im Kreis zum Sommermonat August folgte stets ein Rückgang im September – bis jetzt. Die Zahlen für den vergangenen Monat zeigen: In der Ortenau gibt es etwas mehr Arbeitslose als noch im Vormonat. Ein Novum für die Agentur für Arbeit Offenburg.

„Das hat uns sehr überrascht“, erklärt Sandra Schmidt, Pressesprecherin der Offenburger Agentur für Arbeit, im Gespräch mit unserer Redaktion. Das ungewöhnliche an der Entwicklung ist, dass üblicherweise die Arbeitslosenzahlen im August Ansteigen, im Monat September jedoch wieder sinken. „Wir sind die Zahlen bis 1998 zurückgegangen“, berichtet Schmidt. Das Ergebnis: Seit Aufzeichnung der Statistik-Daten gab es laut Agentur diese Situation noch nie.

Zwar handele es sich bei den absoluten Zahlen um „keine Riesensumme“, so die Sprecherin, dennoch ließ die Statistik bei den Arbeitsmarktexperten aufhorchen. Im Vergleich zum August ist die Zahl der Arbeitslosen im Ortenaukreis um 25 auf 10 713 Menschen gestiegen. Auf die Arbeitslosenquote hat der Anstieg keinen Einfluss. Sie liegt weiter bei 4,1 Prozent.

Mehrere Gründe für Anstieg der Zahlen im August

Der jährliche Anstieg der Menschen ohne Arbeit im August hat seine Gründe, weiß Schmidt. „Nicht verbeamtete Lehrer melden sich im August arbeitslos“, sagt sie. Zudem würden Ausbildungen oft im Juli enden. Absolventen, die nicht übernommen werden, würden sich dann arbeitslos melden und auf Jobsuche gehen, verdeutlicht die Arbeitsagentur-Sprecherin. Aktuell sei es für die frisch Ausgebildeten schwieriger, eine Stelle zu finden. Hinzu komme, dass einige sich nach der Ausbildung entschließen, zu studieren. Da Studiengänge oft im Herbst beginnen, würden einige in der Zwischenzeit keine Stelle antreten.

Den größten Anteil an dem Novum bei den Ortenauer Arbeitslosenzahlen dürfte jedoch die schwächelnde Wirtschaft im Land haben. „Im September zeigt der Arbeitsmarkt eine nachlassende Dynamik. Das ist auch ein Spiegelbild der derzeitigen konjunkturellen Zurückhaltung“, schreibt die Arbeitsagentur Offenburg in ihrer Mitteilung zur Entwicklung des Arbeitsmarkts.

„Wir hangeln uns von Krise zu Krise“, merkt Schmidt mit Blick auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland an. Nach und nach wären die Auswirkungen auch in der Ortenau zu spüren. Wie sich die Lage am Ortenauer Arbeitsmarkt längerfristig entwickeln wird, bleibe abzuwarten, so Schmidt. Dennoch sei die gegenwärtige Situation auch ein „bisschen paradox“. Einige Ortenauer Firmen hätten Kurzarbeit angemeldet. „Aber andere suchen händeringend nach Fachkräften“, berichtet Schmidt.

Derzeit sind nach Angaben der Agentur für Arbeit Offenburg 3533 Arbeitsplätze in der Ortenau zu besetzen. 1093 gemeldete Arbeitsstellen würden auf den Bereich Produktion und Fertigung entfallen. Im Bereich Verkehr und Logistik gebe es 480 Jobs und auch im Baugewerbe bestehe eine hohe Nachfrage mit 436 freien Stellen.

Wirtschaftskrise auch in der Region zu spüren

Im Handel seien 374 und in den Gesundheitsberufen 323 Arbeitsstellen offen. Dass diese Stellen trotz der deutlich höheren Zahl der Arbeitslosen nicht besetzt wurden, dafür gebe es mehrere Gründe. Zum einen erstrecke sich der Ortenaukreis über eine große Fläche. Für einige kämen auf Grund weiter Distanzen vom Wohnort zu bestimmte Stellen nicht in Frage. Zudem seien manche Arbeitszeiten nicht mit dem Alltag kompatibel, mein Schmidt etwa mit Blick auf die Kinderbetreuung. Die größte Hürde sei jedoch die mangelnde Qualifikation. Wer keine abgeschlossene Ausbildung vorzuweisen hat, habe es deutlich schwieriger. „Deshalb werben wir für die Qualifikationen oder Umschulungen“, verdeutlicht Schmidt.

Die Arbeitsagentur hat auch die Demografie im Blick: Fast fast jeder dritte Arbeitnehmer in der Ortenau sei älter als 50 Jahre. Die arbeitslosen Älteren seien zudem die größte Personengruppe bei den Arbeitslosen (rund 40 Prozent). Aktuell suchen 2185 ältere Arbeitslose eine neue Arbeitsstelle. Diese Gruppe sei die bestqualifizierteste, erklärt Schmidt. Manche Firmen hätten aber Vorurteile gegenüber der Einstellung von älteren Menschen, berichtet die Sprecherin. So würden manche Arbeitgeber Bewerbungen ab bestimmten Jahrgängen aussortieren – ohne auf die Qualifikationen der Bewerber zu schauen. „Das ist absolut keine vertretbare Praxis“, stellt Schmidt klar.

Zahlen aus anderen Regionen

Der erstmalige Anstieg bei den Ortenauer Arbeitslosenzahlen von August bis September seit der Erfassung im Jahr 1998 hatte bei der Arbeitsagentur Offenburg für Stirnrunzeln gesorgt. Der Blick auf andere Regionen zeigt jedoch: Nicht nur die Ortenau ist betroffen. Zwar habe es in den meisten Kreisen Baden-Württembergs den auf den Anstieg im August folgenden üblichen Abschwung gegeben, in Freiburg (Plus 193) und Konstanz/Ravensburg (Plus 303) hätten die dortigen Arbeitsagenturen aber ebenfalls unerwartete Anstiege bei den Arbeitslosenzahlen gemeldet.