Bilanz FBG: So geht es dem Hofstetter Wald

Mit einer positiven Bilanz blickte die Forstbetriebsgemeinschaft Hofstetten auf das vergangene Jahr zurück.
„Hinter uns liegt ein positives Wirtschaftsjahr.“ Mit diesen guten Nachrichten begann die Hauptversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Hofstetten im Gasthaus „Linde“. Vorsitzender Stefan Schwendemann ging auf die vielen Aktionen im vergangenen Jahr ein. Dabei ging es nicht nur um fachspezifische Kurse wie das Fällen mit mechanischem Fällkeil oder den Umgang mit der Motorsäge. Gerade für den Vorstand gab es einige Termine mit verschiedenen Institutionen, um besser miteinander vernetzt und im Gespräch zu sein. „Wir müssen Präsenz zeigen, um am Ball zu bleiben“, sagte Schwendemann.