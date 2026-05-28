Bilanz fällt positiv aus: So kam die zweite „Woche der Demokratie“ bei den Lahrern an

Mehr Besucher als im Vorjahr und eine große Bandbreite an Veranstaltungen in Lahr: Mit der zweiten „Woche der Demokratie“ sind die Organisatoren sehr zufrieden.
Neun Tage, zwölf Veranstaltungen und viele Diskussionen: Gabriele Bohnert und Claudia Gale vom Vorstand des Vereins „Forum Demokratie Lahr“ ziehen ein positives Fazit ihres „Meisterstücks“. Die „Woche der Demokratie“ hat, wie sie berichten, in ihrer zweiten Auflage noch einmal mehr Menschen angezogen als im vergangenen Jahr. Im Pressegespräch blicken sie auf das Programm rund um den Geburtstags des Grundgesetzes (23. Mai) zurück.