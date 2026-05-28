Bilanz fällt positiv aus: So kam die zweite „Woche der Demokratie“ bei den Lahrern an

Mehr Besucher als im Vorjahr und eine große Bandbreite an Veranstaltungen in Lahr: Mit der zweiten „Woche der Demokratie“ sind die Organisatoren sehr zufrieden.

Neun Tage, zwölf Veranstaltungen und viele Diskussionen: Gabriele Bohnert und Claudia Gale vom Vorstand des Vereins „Forum Demokratie Lahr“ ziehen ein positives Fazit ihres „Meisterstücks“. Die „Woche der Demokratie“ hat, wie sie berichten, in ihrer zweiten Auflage noch einmal mehr Menschen angezogen als im vergangenen Jahr. Im Pressegespräch blicken sie auf das Programm rund um den Geburtstags des Grundgesetzes (23. Mai) zurück.

Viele unterschiedliche Gesichter bei den Vorträgen „Das Angebot war breitgefächert, die Bandbreite war sehr spannend“, bilanziert Bohnert. Für jeden sei etwas dabei gewesen. Bei den Veranstaltungen habe man stets „einen festen Stamm“ an Gästen entdeckt, aber auch immer wieder neue und „ganz unterschiedliche“ Gesichter, darunter auch viele junge Menschen. „Die Vielfalt hat mir großen Spaß gemacht“, sagt Bohnert.

Für Gale war der persönliche Höhepunkt schon eine Woche vor dem Start der Woche. Am 9. Mai, einem Samstag, hat sie an einem Stand auf dem Sonnenplatz mit Vorstandsmitgliedern für die Woche geworben und Flyer verteilt. „Wir haben viele Rückmeldungen bekommen, wie toll es ist, dass wir uns für Demokratie einsetzen“, erzählt sie. Auch einen rührenden Moment während der Woche selbst hebt sie hervor: Ein Schüler sei bei einem Vortrag aufgestanden und habe gefragt, was man dagegen tun könne, dass einer seiner Freunde sich immer weiter radikalisiert. Das Programm „macht keinen Halt vor irgendeinem Alter“, schließt Gale daraus.

Besonders beliebt war die Ausstellung „Unsere Demokratie ist mir wichtig, weil...“ mit etwa 70 Besuchern. Die Ausstellung mit Porträts von Menschen, die sich mit Name und Gesicht zur Demokratie bekennen, ist weiterhin in der Volkshochschule zu sehen und soll zur Wanderausstellung in Lahrer Schulen werden. Mit 55 Besuchern sei der von fünf Gemeinderatsfraktionen organisierte Vortrag von Thomas Niehr zum Thema Grenzen der Meinungsfreiheit sehr gut besucht gewesen. Beim Vortrag von Jenny Haas über Rechtsextremismus in der Ortenau (60 Besucher) habe man nachbestuhlen müssen – „mutmaßlich weil dieser im Vorfeld so kontrovers diskutiert wurde“.

Gabriele Bohnert (links) und Claudia Gale vom „Forum Demokratie“ blicken auf die „Woche der Demokratie“ zurück. Foto: Köhler

Zur Erinnerung: Funktionäre der AfD wurden hier explizit ausgeschlossen, wie AfD-Stadtrat Benjamin Rösch öffentlich machte. Eine Maßnahme, die die beiden Vorstandsmitglieder weiterhin für richtig halten. „Man muss das pro Veranstaltung entscheiden“, sagt Bohnert. Bei den anderen Events seien AfD-Mitglieder willkommen gewesen.

Zusammenarbeit mit AfD bleibt ausgeschlossen

Die Partei bei der Organisation der „Woche der Demokratie“ künftig einmal bei mit ins Boot zu holen, schließt Gabriele Bohnert indes dennoch aus. „Die AfD ist rechtsextrem“, sagt sie. Mit Anhängern oder Sympathisanten ins Gespräch zu kommen, befürwortet sie jedoch, „wenn es einen guten Diskurs gibt“. Zu Vorfällen wie Beleidigungen sei es im Übrigen bei keiner Veranstaltungen gekommen. Nur zu „kräftigen Diskussionen, was ja auch sehr gewünscht war“, so Gale.

Etwas enttäuschend fanden die beiden die Resonanz auf das Format „Lahr spricht“ mit nur 35 Besuchern, obwohl dieses gut beworben wurde. Insgesamt sehen die beiden Vorstandsmitglieder des Vereins aber noch Luft nach oben bei der Öffentlichkeitsarbeit. Unter anderem fehle noch eine Internetseite und in den Sozialen Medien könne man präsenter sein. An diesem Thema werde man in den kommenden Monaten intern arbeiten.

Geplant ist, dass sich der Verein in diesem Jahr noch einmal öffentlich zeigt. „Wir haben schon Ideen, mal sehen, was wir umsetzen können“, sagt Gale. Auf jeden Fall soll es im kommenden Jahr zum dritten Mal eine „Woche der Demokratie“ in Lahr geben.

Die beiden „Herr der Fliegen“-Theateraufführungen im Scheffel-Gymnasium sowie die Kuratorinnenführung zur Ausstellung „Biografien“ im „Max“ mussten krankheitsbedingt ausfallen. Die Aufführungen werden jedoch zu nachgeholt, so Bohnert und Gale. Jedoch nicht im Rahmen der „Woche der Demokratie“.