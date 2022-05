1 Konstantinos Mavropanos führt beim VfB mehrere teaminterne Statistiken an. Foto: Baumann

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Zweikampfquoten, Sprints, Netto-Spielzeit: Wir haben die Daten der vergangenen Bundesliga-Spielzeit unter die Lupe genommen – mit überraschenden Auffälligkeiten aus Sicht des VfB.















Link kopiert

Längst ist der Blick in die Datenbanken im Profifußball nicht mehr wegzudenken – beim VfB Stuttgart ergibt er durchaus Überraschendes: In mehreren Statistiken weist der Fast-Absteiger der vergangenen Bundesliga-Spielzeit ligaweite Bestwerte auf, in anderen Bereichen sind die Weiß-Roten aber auch abgeschlagener Letzter. Ein datenbasierter Saison-Rückblick aus Sicht des VfB.