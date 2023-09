8 Für den Bau der neuen Haupttribüne (Gesamtkosten: 130 Millionen Euro) fallen für den VfB Stuttgart rund 55 Millionen an. In unserer Bildergalerie blicken wir ausführlich auf den Geschäftsbericht des VfB Stuttgart. Foto: Baumann

Coronafolgen, Stadionumbau und etliche Personalwechsel drücken auf die Bilanz des Geschäftsjahres 2022. Doch nun blickt man beim VfB Stuttgart finanziell besseren Zeiten entgegen.











Hinter dem VfB Stuttgart liegen schwierige Zeiten. Sportlich, aber auch wirtschaftlich. Was sich gut an den Bilanzzahlen ablesen lässt, die Vorstandschef Alexander Wehrle am Sonntag auf der Mitgliederversammlung präsentierte. 16,6 Millionen Euro betrug das Minus im Geschäftsjahr 2022. „Das ist kein gutes Ergebnis“, erklärte Wehrle.