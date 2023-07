In den vergangenen beiden Monaten hat der Kommunale Ordnungsdienst die Kontrollen vor Terrassenbad und Co. verstärkt.

Lärmbelästigungen, zugeparkte Feuerwehrzufahrten, Schleichwege und der ruhende Verkehr haben den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) der Stadt Lahr in den Monaten Mai und Juni beschäftigt.

In der wärmeren Jahreszeit verstärkt der KOD seine Kontrollen am Terrassenbad, Waldmattensee und dem ehemalige LGS-Gelände, um die Parksituation zu überwachen, heißt es von der Stadt in einer Pressemitteilung. Besonders im Fokus: Autos, die die Feuerwehrzufahrten blockieren oder unrechtmäßig auf einen Behindertenparkplatz parken. Diese „werden konsequent abgeschleppt“, so die Stadt.

Im Mai und Juni wurden so am Terrassenbad und am Waldmattensee insgesamt 20 Fahrzeuge abgeschleppt, teilt die Verwaltung mit. Man appelliere an alle Badegäste, „dringend die Halteverbote einzuhalten, um Rettungsfahrzeuge nicht zu behindern“.

Zwei Verstöße gegen Grillstellen-Sperrung

Ein weiterer Schwerpunkt der KOD-Kontrollen sind derzeit öffentliche Grillenstellen. Diese sind aufgrund der aktuellen Trockenheit und einer erhöhten Waldbrandgefahr derzeit gesperrt. Die Einhaltung der Sperrung überprüfte der KOD und ahndete dabei zwei Verstöße.

Ruhestörung im Bädleweg ist ein Schwerpunkt

Zudem wurde regelmäßig der Bädleweg kontrolliert. Hier kommt es in den Sommermonaten immer wieder zu Lärmbelästigungen. Der KOD forderte störende Personen auf, den Bereich zu verlassen und leitete zwei Anzeigen ein. Auch unnötige Lärm- und Abgasbelästigungen wurden überwacht. Bilanz: Zwei Anzeigen. An den Verbindungswegen in Kippenheimweiler und der Einsteinallee sowie am Schutterlindenberg und am Gänsberg kontrollierte der KOD unerlaubtes Befahren der Wirtschaftswege.

40 Anzeigen während des Sicherheitstages

Ende Mai beteiligte sich der KOD zusammen mit dem Polizeirevier Lahr am Sicherheitstag. In den Morgenstunden wurden an drei Schulen in Lahr rund 90 Gespräche geführt, in denen radfahrende Kinder und Jugendliche auf den Nutzen von Fahrradhelmen hingewiesen und auf fehlende Beleuchtungen aufmerksam gemacht wurden. Zusätzlich gab es Gurt- und Handykontrollen an der Freiburger Straße, am Rathausplatz und in der Friedrichstraße. 37 Fahrer erhielten eine Anzeige wegen Nichtanschnallens, drei Anzeige gab es wegen unerlaubter Handynutzung am Steuer.

Zahlreiche Verwarnungen für Falschparker

Während der Streifen fielen den KOD-Mitarbeiten im Mai und Juni 20 Fahrzeuge auf, die länger als vier Monate ohne gültige Hauptuntersuchung im Verkehr unterwegs waren. Die Fahrzeugdaten wurden für eine Anzeige an das Landratsamt weitergeleitet.

Im ruhenden Verkehr hat der KOD im Mai 1110 und im Juni 1249 Verwarnungen ausgesprochen, unter anderem für Parken auf dem Gehweg, in Feuerwehrzufahrten, in Halteverbotszonen sowie ohne gültigen Parkschein.