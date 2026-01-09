Bilanz der Wetterstation Wolfach: Der Winter kam im Dezember erst an Silvester

Zu mild, zu trocken und deutlich sonniger als üblich – so lässt sich der Dezember im Kinzigtal zusammenfassen. Ein später Umschwung verhinderte jedoch einen Rekord.
Die Meteorologen lassen den Winter offiziell am 1. Dezember beginnen, doch hält sich diese Jahreszeit oft nicht an dieses Datum. So auch im letzten Monat des Jahres 2025: Stattdessen erinnerten die milden Temperaturen der beiden ersten Monatsdrittel eher an eine Fortsetzung des Herbstes. Erst im letzten Drittel wurde es dann merklich kälter. Außerdem zeigte sich der Dezember niederschlagsarm und zu sonnig.