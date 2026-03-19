Bilanz der Volksbank Gestalterbank: Resümee im Schwarzwald-Baar-Kreis - „Sicher ist, dass nichts sicher ist“

Trotz Rekordbilanzsumme von 14 Milliarden Euro: Die Volksbank Gestalterbank sieht „konjunkturellen Abrieb“ – besonders im Schwarzwald-Baar-Kreis wird es schwierig.
„Sie sehen, in unserer Größe liegt Stärke“, betonte Vorstandsvorsitzender Alexander Müller zur Eröffnung der Bilanzpressekonferenz. Die Fusion mit der Volksbank Rhein-Wehra unterstreiche den Anspruch, „die“ Bank für die Regionen zu sein. Müller wiederholte sein Credo: „Wir sind keine regionale Großbank, wir sind eine große Regionalbank.“