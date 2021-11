2 Bei der Speckmockelzunft im Blickfeld (von links): Werner Müller und Günter Stritt sowie Sebastian Ohnmacht. Foto: Fülles

Bösingen - Präsident Günter Stritt berichtete, dass die Speckmockelzunft Bösingen trotz Lock-Down und restriktiven Beschränkungen 2021 mit großer Kreativität etwas Fasnetsstimmung in den "Flecken" hat bringen können. Hier wurden alt und jung einbezogen.

Es fanden Aktivitäten wie ein Fasnet-Malwettbewerb für Kinder, Verteilen von Rentnersäckle mit roter Wurst und Speck statt. Ein besonderes Coronasprungbändel 2021 für die Häsbesitzer und Speck, in jeden Haushalt eingeworfen, stellten an den Fasnetstagen einen kleinen Trost dar. Zusätzlich sponsorte die Narrenzunft die ortseigenen Gaststätten mit einer kostenlosen "Einmal-Impfdose-Speckbria" als Zugabe für bestellte Essen an den närrischen Tagen: Diese Aktion fand regen Zuspruch.

"Keine richtige Fasnet"

Trotz der sehr gelobten Bemühungen des Elferrates bedauerte Bürgermeister Johannes Blepp in seinen Grußworten an die Teilnehmer der Versammlung, dass es "leider doch keine richtige Fasnet war".

Josef Stritt, Vorsitzender des Fördervereins, bezeichnete es treffend: "Das Vereinsleben wurde komplett heruntergefahren und bis heute nicht wieder wie gewohnt hochgefahren." Das Kassierer-Team Ute und Günter Pawel bestätigten, dass beide Vereine keine Kosten und Mühen gescheut haben, den Narren regelkonform zu zeigen, dass die Zunft da ist und aufgrund erfolgreicher vergangener Jahre diese Aktionen möglich waren. Es schmelzen die Rücklagen ohne Veranstaltungen jedoch stark ab.

In der Verantwortung

Bei den Wahlen des Fördervereins wurden Josef Stritt (Präsident) und Ute Pawel (Kassiererin) für ein weiteres Jahr im Amt bestätigt. Benedikt Trick, Sebastian Ohnmacht, Stefan Hezel, Tobias Feldmaier, Marcel Bantle und Kassenprüfer Rolf Kammerer wurden für zwei Jahre gewählt.

Die Mitgliederversammlung der Speckmockelzunft wählte erneut Matthias Bantle (stellvertretender Vorsitzender), Christoph Heim, Oliver Ohnmacht, Sebastian Ohnmacht, Marcel Bantle und Kassenprüfer Rolf Kammerer für zwei Jahre wieder und Günter Pawel (Kassier) und Walter Bantle für ein weiteres Jahr in den Elferrat.

Ausgezeichnete Bürger

Sechs Bösinger Bürger wurden für 40-jährige Mitgliedschaft bei der Speckmockelzunft mit einer Urkunde geehrt: Gertrud Kammerer, Karin Merz, Werner Müller, Edgar Merz, Norbert Banholzer und Günter Grimm. Ferner erhielten Sebastian Ohnmacht und Daniel Mücke als Dank für zehnjährige aktive Elferratstätigkeit ein Präsent.

Die Teilnehmer der Generalversammlungen bemängelten die mangelnde Teilnahme an Mitgliedern und das fehlende Engagement junger Bösinger, die Traditionen der Speckmockelzunft aktiv im Elferrat mitzugestalten. Vorstand und Elferrat bedankten sich abschließend, dass trotz Corona die Mitglieder der Speckmockelzunft die Treue halten, sich diszipliniert an die Fasnetsvorgaben der Regierung gehalten haben. Sie bestätigten die Vorfreude für das kommende Jahr, im Rahmen des Zulässigen eine Fasnet zu ermöglichen.