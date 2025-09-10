Bilanz der Ferienaktion: Lahrer Stadtranderholung kommt wieder bestens an

Rund 450 Kinder haben dieses Jahr an der Stadtranderholung auf dem Langenhard teilgenommen. Nun hat OB Markus Ibert den Freizeithof besucht.
Die Überraschung beim Besuch von Oberbürgermeister Markus Ibert war eine fingierte Hochzeit zweier Betreuer. Kurz vor der Essensausgabe hatten sich die meisten der Kinder und Jugendlichen zwischen den Häusern versammelt. Eine Betreuerin und ein Betreuer, die nach Meinung der Kinder eine innige Freundschaft geschlossen hatten, gaben sich unter dem Jubel – mittlerweile waren auch einige der Älteren von der Begeisterung angesteckt – das „Ja“-Wort. Sogar ein rückwärts geworfener Rosenstrauß gehörte zu dem Schauspiel dazu. Daniel Seiler, der zu den Ehrenamtlichen des siebenköpfigen Leitungsteams in der zweiten Auflage der Freizeit gehört, kommentierte das so: „Vor einer Stunde war die Idee noch so klein.“ Das „so klein“ passte dabei zwischen den Spalt von Zeigefinger und Daumen seiner Hand. Die Kinder hatten also Helfer im Team der Betreuer.