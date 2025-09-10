Bilanz der Ferienaktion: Lahrer Stadtranderholung kommt wieder bestens an

Rund 450 Kinder haben dieses Jahr an der Stadtranderholung auf dem Langenhard teilgenommen. Nun hat OB Markus Ibert den Freizeithof besucht.

Die Überraschung beim Besuch von Oberbürgermeister Markus Ibert war eine fingierte Hochzeit zweier Betreuer. Kurz vor der Essensausgabe hatten sich die meisten der Kinder und Jugendlichen zwischen den Häusern versammelt. Eine Betreuerin und ein Betreuer, die nach Meinung der Kinder eine innige Freundschaft geschlossen hatten, gaben sich unter dem Jubel – mittlerweile waren auch einige der Älteren von der Begeisterung angesteckt – das „Ja“-Wort. Sogar ein rückwärts geworfener Rosenstrauß gehörte zu dem Schauspiel dazu. Daniel Seiler, der zu den Ehrenamtlichen des siebenköpfigen Leitungsteams in der zweiten Auflage der Freizeit gehört, kommentierte das so: „Vor einer Stunde war die Idee noch so klein.“ Das „so klein“ passte dabei zwischen den Spalt von Zeigefinger und Daumen seiner Hand. Die Kinder hatten also Helfer im Team der Betreuer.

Moana Hoppler vom Team Schlachthof, Kinder, Jugend und Kultur ist als eine von zwei Hauptamtlichen auch in der zweiten Auflage überwiegend für die Organisation von rund 50 ehrenamtlichen Betreuern sowie rund 200 Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen sieben und 14 Jahren verantwortlich. Sie zog beim Rundgang mit dem OB eine kurze Bilanz beider Freizeiten.

Insgesamt waren 435 Kinder und 137 engagierte Betreuer an dem diesjährigen Erfolg der Stadtranderholung beteiligt. Neben den Teams, je ein Betreuer pro Kleingruppe, gab es ehrenamtliche Helfer in der Küche, Fahrer und die Einzelbetreuer, die seit Jahren einen wichtigen Beitrag zur Inklusion für Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung leisten. Zusatzangebote kamen von der Feuerwehr, dem Lahrer Hockeyclub und dem TV Lahr, dem Amt für Soziales, Bildung und Sport und von Lahrern, die Workshops wie das Basteln von Schmuck anboten.

Die meisten der Engagierten sind keine Neulinge mehr

Bei der Gelegenheit stellte Hoppler vor, welche Aufgaben das Leitungsteam überwiegend hat und wie sich die Betreuer untereinander unterstützen. Das Leitungsteam, die meisten darin haben eine pädagogische Ausbildung oder viel Erfahrung mit der Stadtranderholung, greift im Fall von Konflikten ein. So etwas ist bei mehr als 200 Kindern, die rund um den Freizeithof den ganzen Tag sehr viel Freiheit haben, etwas ganz Alltägliches.

Das Leitungsteam hat zweimal am Tag eine Besprechung, einmal am Morgen, bevor die Kinder kommen, und einmal am späten Nachmittag, wenn die Kinder wieder abgeholt werden. Hier haben die Betreuer, die mit den Kindern den Tag verbracht haben, die Gelegenheit zu Reflexionen. Ähnlich wie bei den Kindern betreut je einer aus dem Leitungsteam eine kleinere Gruppe der Ehrenamtlichen.

Dass das auch in diesem Jahr reibungslos funktioniert hat, erklärt Hoppler so ganz nebenbei. Da die meisten der Engagierten keine Neulinge sind, wird der Aufbau immer einfacher. „Die meisten haben einfach Erfahrung“, so Hoppler. Wie bereits berichtet, sind die Betreuer schon am Wochenende vor der eigentlichen Freizeit im und um den Freizeithof zugange.

Ibert nutze den Rundgang, um mit einigen der Ehrenamtlichen zu sprechen. Er betonte neben dem persönlichen Dank bei der Gelegenheit: „Die Stadtranderholung ist seit vielen Jahren ein Herzstück der Sommerferienbetreuung in Lahr.“

Die Klatsche, die die Mannschaft „Unicorn“ dem Gegner beim Fußballturnier in der Vorrunde verpasst hat, führte selbstverständlich zu keinem Konflikt. Unklar blieb allerdings, wie gut oder schlecht die unterlegenen Spieler das 0:8 bis nach der Mittagspause verdaut haben.

Fußball gehört dazu

Ein Fußballturnier gehört zu den festen Bestandteilen der Stadtranderholung auf dem Lahrer Langenhard. Es gibt dabei immer zwei Betreuermannschaften, eine schlechte und eine gute. „Gut“ ist in diesem Falle allerdings nur relativ zu sehen: Denn bis heute hat die „gute“ Betreuermannschaft das Turnier noch nie gewonnen.