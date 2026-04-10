Bilanz bei Versammlung gezogen: Auch Quereinsteiger sind bei der Bad Bellinger Feuerwehr willkommen

Die Bad Bellinger Feuerwehr ist mit ihrer Abteilung Bad Bellingen und der Abteilung Hertingen nach wie vor gut aufgestellt.

Trotzdem würde sich Gesamtkommandant Manuel Hummel über Neuzugänge, gerne auch über interessierte Quereinsteiger, freuen. Wichtig für das Nachrücken in die Aktivwehr ist aber vor allem die Jugendfeuerwehr. Hier wechselten denn auch im vergangenen Jahr zwei Mitglieder, Nina Unger und Luis Gahse, zu den aktiven Feuerwehrleuten, wie Hummel bei der gut besuchten Hauptversammlung der Feuerwehr mitteilte.

Die Feuerwehr Bad Bellingen verzeichnet derzeit 66 Aktive, davon sind fünf Mitglieder Feuerwehrfrauen. 45 Mitglieder der Aktivwehr sind Atemschutzgeräteträger. 24 Mitglieder gehören zur Altersabteilung.

Rückblick: Einen ganz besonderen Einsatz gab es im vergangenen Jahr nicht, was aber nichts über die Häufigkeit der Alarmmeldungen aussagt. Denn insgesamt wurden die Aktiven zu 72 Einsätzen gerufen. 38 Einsätze waren tagsüber zwischen 7 und 17 Uhr, was zeige, wie wichtig eine gute personelle Besetzung der Wehr für die Tagesrufbereitschaft sei.

Für die Abteilung Hertingen war es 2025 besonders wichtig gewesen, das Haus der Vereine einweihen und dort auch erste Kameradschaftsversammlungen abhalten zu können, informierte der Hertinger Abteilungskommandant Max Fredrich.

Neue Drehleiter in Betrieb genommen

Bei der Bellinger Abteilung wurde 2025 der Funkraum vergrößert und modernisiert. Diese Arbeiten erfolgten zu einem großen Teil in Eigenleistung, wie Abteilungskommandant Sven Bassler mitteilte.

Ein „Highlight“ war die Inbetriebnahme des neuen Drehleiterfahrzeugs, das am 10. März 2026 in den Einsatzdienst aufgenommen werden konnte. Die neue Drehleiter, die bis auf 30 Meter Höhe ausgefahren werden kann, ersetzt die mehr als 30 Jahre alte bisherige Drehleiter.

Ein weiteres Fahrzeug, ein Mannschaftstransportwagen (MTW), steht noch auf der Ersatzbeschaffungsliste. Hier sei der voraussichtliche Liefertermin für den Herbst eingeplant, gab Bassler bekannt.

Auch im Bellinger Feuerwehrgerätehaus fanden verschiedene Veranstaltungen für die Feuerwehrkameraden statt.

Das Amt der Kreisjugendwartin übernommen

Jugend: Ein besonderer Dank des Gesamtkommandanten ging an Jugendfeuerwehrwartin Nadine Dercho. Sie trat 2011 in die Jugendfeuerwehr Bad Bellingen ein und wechselte dann 2019 in die Aktivabteilung. Dercho hat zusätzlich zu ihren Aufgaben bei der Jugendfeuerwehr nun das Amt der Kreisjugendwartin übernommen. „In ihrer neuen Funktion leitet sie nun 29 Jugendfeuerwehren mit über 1000 Jugendlichen und Kindern im Landkreis. Das ist eine große Aufgabe, die unseren Respekt verdient“, sagte Hummel, der zusagte, dass alle Mitglieder der Bad Bellinger Feuerwehr die neue Kreisjugendwartin im Amt unterstützen würden.

Unsere Empfehlung für Sie Einsatz in Rheinweiler Traktor brennt – Feuer greift auf Gebäude über Die Bad Bellinger Feuerwehr begleitete gerade das Fasnachtsfeuer, als sie zu einem Brand in Rheinweiler alarmiert wurde.

Mitglieder: Neu aufgenommen wurden Daniel März, Sarah Dibrani, Patrick Mollen, Jonas Rothaus, Nina Unger und Luis Gahse (beide aus der Jugendfeuerwehr). Verabschiedet wurden Jürgen Rosskopf (in die Altersabteilung) und Matthias Köhler. Befördert wurden Nicolas Maier (zum Hauptfeuerwehrmann), Lars Reinders und Tim Groth (beide zum Oberfeuerwehrmann), Sarah Dibrani (zur Feuerwehrfrau) und Tobias Held (zum Löschmeister)

Ehrungen: Jannik Hugenschmidt und Lukas Greiner wurden für 15 Jahre Einsatzdienst geehrt.

Auf einen Blick

Kommandant:

Manuel Hummel

Mitglieder:

66 Aktive, 24 in der Altersabteilung

Kontakt:

www.feuerwehr-bad-bellingen.de