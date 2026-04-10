Bilanz bei Versammlung gezogen: Auch Quereinsteiger sind bei der Bad Bellinger Feuerwehr willkommen

Die Bad Bellinger Feuerwehr ist mit ihrer Abteilung Bad Bellingen und der Abteilung Hertingen nach wie vor gut aufgestellt.
Trotzdem würde sich Gesamtkommandant Manuel Hummel über Neuzugänge, gerne auch über interessierte Quereinsteiger, freuen. Wichtig für das Nachrücken in die Aktivwehr ist aber vor allem die Jugendfeuerwehr. Hier wechselten denn auch im vergangenen Jahr zwei Mitglieder, Nina Unger und Luis Gahse, zu den aktiven Feuerwehrleuten, wie Hummel bei der gut besuchten Hauptversammlung der Feuerwehr mitteilte.