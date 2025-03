Bilanz bei Hauptversammlung: Rangendinger Schützen können sich über viele Meistertitel freuen

1 Sportkreispräsident Rolf Niggel (von links), Ehrenmitglied Peter Wannenmacher, Annekatrin Reiner, Ehrenoberschützenmeister Willi Wannenmacher, Madelaine Dieringer, Julia Jäger, Oberschützenmeister Ralf Dieringer und Ehren-Oberschützenmeister Jörg Länge Foto: Ralf Dieringer

Der Rangendinger Schützenverein kann eine positive Jahresbilanz ziehen: Sportlich mischte man stets um die vorderen Plätze mit. Zudem standen bei der Hauptversammlung auch Ehrungen und ein Ausblick auf das kommende Jahr auf dem Programm.









Allen Grund zur Freude hatten die Mitglieder des Schützenvereins Rangendingen (SV), als Jugendleiter Dietmar Schmid und die zweite Vorsitzende Julia Jäger – in Vertretung für die krankheitsbedingt abwesende Sportleiterin Simone Bortoli – aus dem sportlichen Geschehen berichtete: Sämtliche Kreismeistertitel und Podestplätze konnten bei den Kreismeisterschaften – sowohl in der Einzel- wie auch in der Mannschaftswertung – eingeheimst werden.