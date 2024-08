Bilanz 2023 der Albstadtwerke: Es vergeht kein Jahr ohne Cyberangriff

1 Rainer Frey präsentierte dem Gemeinderat die Jahresbilanz 2023 der Albstadtwerke. Foto: Kistner

2022 war für die Albstadtwerke ein extrem aufregendes Geschäftsjahr gewesen – aber nach Zahlen ein gutes. 2023 hat sich der Konjunkturhimmel eingetrübt, wenn auch nicht so stark wie ursprünglich erwartet.









Es war eine Premiere. Jahrelang hatte Thomas Linnemann immer vor den Sommerferien Thomas Linnemann Bericht über die Albstadtwerke erstattet, und zwar fast immer bemerkenswert gutgelaunt, selbst wenn dafür eigentlich kein Grund bestand oder er keinen sah – Linnemann verstand sich darauf, Wasser in den Wein zu gießen. Jetzt ist der langjährige Geschäftsführer weg, und die Albstadtwerke werden kommissarisch von Rainer Frey geleitet, der jüngst bei seinem Debüt im Gemeinderat nicht annähernd so fröhlich auftrat wie einst Linnemann. Er wirkte eher trocken – was aber auch ganz gut zur Nachrichtenlage passte.