72 Stunden Aktion in Bad Dürrheim Aufgabe schon seit längerem vorbereitet

Es war dann doch einiges an Vorarbeit zu leisten, um den Dirt Bike Parcours am Jugendhaus in 72 Stunden neu zu gestalten. Es gab in der Gruppe sieben Jugendliche, die sich darum kümmerten, der Rest wusste tatsächlich nichts davon.