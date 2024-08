Motorrad und Auto stoßen in Bad Dürrheim zusammen

1 Eine 19-Jährige hat laut Polizei einen Unfall verursacht. Foto: dpa/Stefan Puchner

In Bad Dürrheim hat es am Donnerstag einen Unfall gegeben. Dabei wurde eine Motorradfahrerin verletzt.









Eine 19-jährige Autofahrerin hat laut Polizei am Donnerstagmittag hat beim Wenden in Bad Dürrheim auf der Tuninger Straße eine Motorradfahrerin übersehen und so einen Unfall verursacht.