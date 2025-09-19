Biker rollen bei Wahl an: Bei Barbersride dröhnen die Motoren in Peterzell für den guten Zweck

Beim Barbersride schwingen sich vor allem Barbiere und Friseure auf ihre Motorräder, um für den guten Zweck durch die Lande zu touren. Erstmals ging es auch nach Peterzell.

Motoren dröhnen und Chrom blitzt in der Sonne, als die sieben Motorräder die Einfahrt zum Unternehmenssitz von Wahl in Peterzell passieren. Die Biker, die kurz darauf von ihren Maschinen absteigen und beim Unternehme unter anderem Einblick in die Produktion erhalten, haben Gutes im Sinn: Sie sind in Deutschland und Frankreich unterwegs, um Herzenswünsche zu erfüllen.

Barbersride heißt die Tour, die Motorrad-Enthusiasten und professionelle Barbiere mit einem gemeinsamen Ziel vereint: Gutes tun. In Form einer mehrtägigen Motorradtour durch Europa – unter anderem durch Deutschland, Frankreich und England – verbindet die Initiative Leidenschaft, Friseur- und Barbierhandwerk mit sozialem Engagement.

Gut 200 000 Euro sind bei der Aktion bereits für die Organisation Make-A-Wish, die schwerkranken Kindern und Jugendlichen individuell gestaltete Herzenswünsche erfüllt, zusammengekommen. Los ging es 2017 in Großbritannien – im vergangenen Jahr schwappte der Barbersride dann auch auf Kontinentaleuropa über.

Bereits zum zweiten Mal dröhnten die Bikemotoren in Deutschland dann auch in diesem Jahr für den guten Zweck. Während das Chapter UK 2025 ausschließlich auf Großbritanniens Straßen unterwegs ist, nahm das Chapter Germany in den vergangenen Tagen die Route durch Deutschland und Frankreich.

So kam der Kontakt zustande

Ebendiese führte die Biker auch zum Unternehmen Wahl in Peterzell. Der Stopp beim Hersteller von Haarschneidemaschinen, der gleichzeitig Hauptsponsor des Barbersride in Deutschland ist, kam nicht zufällig zustande. Ganz im Gegenteil: Jerome Kantner, der zusammen mit Alexander Feldmann das Chapter Germany gründete und so den Barbersride von Großbritannien nach Deutschland brachte, ist als Trainer für Wahl tätig. Er bringt seinen Berufskollegen bei Seminaren und Schulungen bei, wie sie das Potenzial der Wahl-Maschinen voll ausnutzen.

Peter Wall (Zweiter von rechts) führt die Biker beim Unternehmen Wahl durch die Produktion. Foto: Helen Moser

„Der Barbersride ist mehr als nur eine Motorradtour – er ist ein Statement. Für Zusammenhalt, für soziales Engagement, für echte Barber-Passion“, sagt er über seine Motivation.

Zahlreiche Arbeitsschritte und viel Präzision

Nun konnten die Biker einen Blick in die Räume werfen, in denen die Haarschneidemaschinen, mit denen einige von ihnen täglich umgehen, entwickelt und produziert werden. Der Standort Peterzell ist dabei besonders auf die Herstellung von Schneidesätzen spezialisiert, erklärte Peter Wall, Qualitätsbeauftragter bei Wahl, beim Rundgang durch das Unternehmen.

Peter Wall (links) führt die Biker beim Unternehmen Wahl durch die Produktion. Foto: Helen Moser

Zahlreiche Arbeitsschritte – vom Stanzen über das Härten und das Schleifen bis hin zum Polieren und zur Montage – sind notwendig, um das Herzstück der Haarschneidemaschinen zu produzieren. Dabei arbeiten Maschinen und Mitarbeiter auf den Mikrometer genau. Wie präzise das ist, erläuterte Wall im Vergleich zu einem menschlichen Haar, dessen Durchmesser etwa 50 Mal so stark ist.

Insgesamt arbeiten in Peterzell etwa 250 Angestellte bei Wahl, erklärte Rebecca Baumgartner aus der Marketingabteilung des Unternehmens. Am Standort Peterzell, der im Jahr 2022 eröffnet wurde und bei Wahl auch Hauptsitz für den Wirtschaftsraum Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) ist, ist neben Produktion und Logistik auf rund 10 000 Quadratmetern auch die Verwaltung auf rund 3700 Quadratmetern untergebracht. Peterzell ist einer von acht Produktionsstandorten des Unternehmens Wahl, das seinen Hauptsitz im US-amerikanischen Sterling hat.