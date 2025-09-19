Biker rollen bei Wahl an: Bei Barbersride dröhnen die Motoren in Peterzell für den guten Zweck

Beim Barbersride schwingen sich vor allem Barbiere und Friseure auf ihre Motorräder, um für den guten Zweck durch die Lande zu touren. Erstmals ging es auch nach Peterzell.
Motoren dröhnen und Chrom blitzt in der Sonne, als die sieben Motorräder die Einfahrt zum Unternehmenssitz von Wahl in Peterzell passieren. Die Biker, die kurz darauf von ihren Maschinen absteigen und beim Unternehme unter anderem Einblick in die Produktion erhalten, haben Gutes im Sinn: Sie sind in Deutschland und Frankreich unterwegs, um Herzenswünsche zu erfüllen.