Biker in Nagold: „Blaue Ritter“ auf zwei Rädern neu gegründet

1 Das 44. Chapter der Blue Knights in Nagold, mit Präses Christof Kischel (hintere Reihe, Zweiter von links). Foto: Kischel

Mit fast 24 000 Mitgliedern in über 600 Ortsgruppen sind die Blue Knights einer der größten Motorradclubs der Welt. Die Idee verbreitete sich von den USA und kam in den Neunzigern nach Europa. Jetzt wurde in Nagold ein Chapter aus der Taufe gehoben.









Wenn man die Mitglieder der Blue Knights in ihren Kutten so sieht, wirken sie durchaus respekteinflößend. Das kann auch von ihrer natürlichen Autorität kommen. Denn das Besondere dieses Motorrad-Clubs ist, dass er die internationale Vereinigung von motorradfahrenden Polizeibeamten ist. Nun wurde auch ein Ortsverband, also ein sogenanntes „Chapter“, in Nagold aus der Taufe gehoben .