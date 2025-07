1 Am Sonntag, 27. Juli, geht es beim Ski-Club Urach rund: Es steht der erste Down-Country-Wettbewerb an. Foto: Ski-Club Urach Der erste Down-Country-Wettbewerb geht am Sonntag, 27. Juli, beim 35. Uracher Mountainbike-Rennen über die Bühne. Das müssen Starter wissen.







Es ist der 6. Lauf zum Schwarzwälder ADAC MTB Cup, der am 27. Juli, veranstaltet wird. Gestartet wird in den Rennklassen U7 Pumptrack-Ride, U9 bis U19 Down Country. Bei diesem ersten Down-Country-Wettbewerb in Urach gehen die Teilnehmer einzeln an den Start und fahren eine überwiegend bergab führende Strecke auf Zeit.