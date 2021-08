1 Westlich des Bösinger Schuppengebiets im Gewann Wäldlesbühl soll der gewünschte Bike-Parcours angelegt werden. Jugendliche wollen sich mit Ideen einbringen.Foto: Weisser Foto: Schwarzwälder Bote

Sportangebot: Grundstück ist für Kinder und Jugendliche aus beiden Ortsteilen gut erreichbar / Projekt vorgestellt

Die Jugendlichen in der Gemeinde Bösingen können sich freuen: Der Umsetzung eines Bike-Parcours steht nichts mehr im Weg.

Bösingen (kw). Der Gemeinderat gab jüngst seine Zustimmung zu diesem Vorhaben. Ein geprüftes Angebot der einheimischen Firma Gebrüder Bantle über 4137 Euro liegt auch schon vor. Eine Fahrrad-Hindernisstrecke wünschen sich Jugendliche in der Gesamtgemeinde Bösingen schon seit längerer Zeit.

Im vergangen Jahr hatte Gemeinderätin Bernadette Stritt die Anregung aus der jüngeren Bürgerschaft an das Gremium weitergegeben. Bürgermeister Johannes Blepp zeigte sich damals schon nicht abgeneigt.

Mittlerweile wurde ein Standort für den Parcours gefunden. Die Anlage soll im Schuppengebiet "Wäldlesbühl" errichtet werden auf einer Fläche, die derzeit für ökologische Ausgleichsmaßnahmen genutzt wird.

Dieser Platz eigne sich gut dafür, waren sich alle am Ratstisch einig. Denn: Der Parcours sei für die Kinder aus beiden Ortsteilen über Radwege erreichbar.

Die örtlichen Jäger wurden auch mit einbezogen. Sie erklärten sich damit einverstanden, sofern in den Wintermonaten und abends nach 19 Uhr kein Betrieb stattfinde.

Neuverpachtung 2022

Die durch die Hindernisstrecke wegfallende ökologische Ausgleichsfläche könne man in den nördlichen Teil des Grundstücks verlagern. So sei es mit der Unteren Naturschutzbehörde vereinbart worden, berichtete Blepp. Aktuell sei die Fläche an einen Landwirt verpachtet. 2022 stehe die Neuverpachtung an.

Der Jugendliche Julian Gaus aus Hardt stellte das Projekt in der Gemeinderatssitzung vor. Weitere Jugendliche aus der Gesamtgemeinde hatte er mitgebracht. Gaus hat in seiner Heimatgemeinde bei der Errichtung einer solchen Anlage maßgeblich mitgewirkt. Die Gemeinden Hardt und Dunningen – so Bürgermeister Blepp – hätten mit den Bike-Parcours gute Erfahrungen gemacht.

"Wir schaffen was für junge Leute", freute sich Bernadette Stritt. Der allgemeine Tenor in der Runde war, dass es sich um ein sehr wichtiges Projekt handle. Die Kinder seien von der Corona-Pandemie schließlich am stärksten getroffen worden, erinnerte Rainer Hezel.