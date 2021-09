2 Das Rennen mit dem Laufrad für die Jüngsten, angeführt von Bürgermeister Josef Herdner. Foto: Heimpel

Auch in diesem Jahr gehen fünf Euro unter dem Motto "Biken für krebskranke Kinder" direkt an die Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe. Sowohl die 42er- als auch die 60er Strecke führen an der Nachsorgeklinik vorbei.

Für die richtige Bike-Atmosphäre sorgt an dieser Stelle wie gewohnt der Moderator Hans-Peter Pohl. Angekommen im Ziel empfängt Moderator Stefan Lubowitzki die Teilnehmer. Er wird wie in den Vorjahren von Dagmar Bettinger unterstützt.

Wie auch in den Vorjahren, wird es vom Parkplatz auf der Escheck bis zur Katharinenhöhe einen Shuttle-Bus geben. Allerdings ist dieser vor allem für gehbeeinträchtige Personen gedacht und auch hier gelten die Hygienemaßnahmen wie etwa die Maskenpflicht. Es sind Parkplätze ausgewiesen, denn die Zufahrt zur Katharinenhöhe ist am Rennsonntag gesperrt.

Rund 800 ehrenamtliche Helfer

Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände des Schwarzwald-Bike-Marathons und vor allem auch an wichtigen Knotenpunkten wie der Katharinenhöhe, muss auf ausreichend Abstände geachtet werden. Überall dort, wo 1,5 Meter Abstand nicht gewährleistet werden können, besteht Maskenpflicht.

Die Organisatoren des Schwarzwald Bike Marathons sind sehr froh und stolz darauf, dass sie auch bei der Light- Version wieder auf rund 800 ehrenamtliche Helfer zurückgreifen können. Furtwangens Bürgermeister Josef Herdner dankt den zahlreichen Helfern und Sponsoren, ohne deren Unterstützung dieses Ereignis nicht zu bewältigen wäre. Ebenso gilt sein Dank den vielen Grundstückseigentümern, die durch die Veranstaltung beeinträchtigt sind und dennoch stets hinter der Veranstaltung stehen. Die Organisatoren sind bereits gespannt auf das große Rennwochenende vom 11. und 12. September.

Anzahl der Teilnehmer ist auf 1500 begrenzt

Aufgrund der Corona Pandemie, müssen in diesem Jahr einige besondere Vorkehrungen getroffen werden. Vor allem die Beachtung der 3G-Regeln (getestet, genesen oder geimpft) ist dabei wichtig. "Durch die Verlegung in das Bregstadion können wir die Lenkung der Zuschauerinnen und Zuschauer sowie der Helferinnen und Helfer besser steuern", so Juliane Güttsches vom Organisationsteam des Bike-Marathons. Es wird Einlasskontrollen geben und die Anzahl der Teilnehmer wird auf 1500 Starter begrenzt. Nur wer einen 3G- Nachweis in Form einen Einlassbändchen vorzeigen kann, wird in das Veranstaltungsgelände eingelassen. Es gibt Zutrittskontrollen.

Die Startnummernausgabe für den Sonntag erfolgt in diesem Jahr in der Festhalle, Friedrichstraße 17. Die Fahrer werden ebenfalls auf 3G kontrolliert. Die Zeiten für die Startnummernausgabe sind Samstag, von 11.30 Uhr bis 18.30 Uhr und Sonntag ab 6.30 Uhr.

Mit Hilfe der Luca-App und alternativ mit Registrierungsformularen wird die Kontaktnachverfolgung gewährleistet.