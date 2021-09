1 Steil bergauf geht es durch die Schwarzwaldlandschaft. Foto: Verein Schwarzwald-Bike-Marathon

Am Wochenende 11. und 12. September startet der "Schwarzwald-Bike-Marathon light". Es

Am Wochenende 11. und 12. September startet der »Schwarzwald-Bike-Marathon light«. Es ist die 24. Veranstaltung für Radsportbegeisterte aus der gesamten Region und darüber hinaus.

Am Wochenende 11. und 12. September startet der "Schwarzwald-Bike-Marathon light". Es ist die 24. Veranstaltung für Radsportbegeisterte aus der gesamten Region und darüber hinaus.

Am Wochenende 11. und 12. September startet der "Schwarzwald-Bike-Marathon light". Es ist die 24. Veranstaltung für Radsportbegeisterte aus der gesamten Region und darüber hinaus.

In diesem Jahr haben sich die Organisatoren für eine "Light"-Version entschieden. Die größten Veränderungen dabei sind die Begrenzung der Strecken. Statt wie bisher vier Strecken (42, 60, 90 und 120 Kilometer), wird es nur den "EGT-Cross-Country-Jugend-Cup" und den "tw-elektric-Cup" auf 42 Kilometern sowie den "Ketterer-Antriebe-Cup" auf 60 Kilometern geben.

Eine weitere Änderung bei der "Light Version" ist die Verlegung des Start- und Zielbereichs. War dieser bisher auf dem Robert-Gerwig-Platz, wird es in diesem Jahr ein großes Veranstaltungsgelände mit Start- und Zielbereich im Bregstadion in Furtwangen geben.

Für die jüngsten Fahrer am Samstag bleibt es wie gewohnt bei der "Hirschsprung-Laufrad-Trophy" ab 12.30 Uhr und dem "Rena-Kids-Cup" ab 13.30 Uhr.

Anmeldungen hierfür sind am Tag selber direkt im Breg-stadion möglich. Für Eltern, Begleitpersonen und Zuschauer gelten die 3G-Regeln. Gegen 17.15 Uhr ist im Bregstadion die Siegerehrung des Rena-Kids-Cup geplant.

Am Sonntag starten die Fahrer schließlich auf die 42 Kilometer Strecke und auf die 60 Kilometer Strecke. Bei der "Light-Version" des Bike-Marathons haben sich die Organisatoren gegen die 90er- und 120er-Strecken entschieden. Dies liegt vor allem daran, dass aufgrund der Corona-Situation entlang der Strecken keine Verpflegungsstellen eingerichtet werden können.

Start des "Ketterer-Antriebe-Cups" ist am Sonntag um 9 Uhr. Gefahren werden hierbei 60 Kilometer. Ab 9.45 Uhr gehen schließlich die Biker auf die 42 Kilometer lange Strecke des "EGT-Cross-Country-Jugend- Cups" und vom "tw-electric- Cups." Für beide Strecken werden die schnellsten Fahrer kurz nach 11 Uhr im Bregstadion zurück erwartet. Die Siegerehrung findet ab 14 Uhr statt.

Am Sonntag wird es eine LED-Leinwand im Stadion geben, die ab 10 Uhr eine Live-Übertragung vom Streckenpunkt Katharinenhöhe ermöglicht. Und auch bei den Kindern am Samstag werden die jungen Biker entlang der Strecke gefilmt und in das Stadion live übertragen. Ebenso ist an beiden Tagen für Verpflegung im Veranstaltungsgelände gesorgt.

Die Firmen- und Gruppenwertung ist auch in diesem Jahr ein wichtiger Bestandteil des Schwarzwald-Bike-Marathons und stellt einen großen Anteil des Teilnehmerfelds. Knapp 30 Teams sind bereits angemeldet und werden in verschiedenen Wertungen an den Start gehen.

SAMSTAG, 11. SEPTEMBER

n 11.30 Uhr bis 18.30 Uhr Startnummernausgabe, Festhalle Friedrichstraße 19

n 12.30 Uhr bis 13 Uhr Start Hirsch-Sprung-Laufrad-Trophy, Bregstadion

n 13.30 Uhr: Start Rena-Kids-Cup, Bregstadion

n 17.15 Uhr: Siegerehrung Rena-Kids-Cup, Bregstadion

SONNTAG, 12. SEPTEMBER

Ab 6.30 Uhr Startnummernausgabe, Festhalle

n 9 Uhr Start Ketterer-Antriebe-Cup, Zielankunft ab 11 Uhr

n 9.45 Uhr Start tw-elektric- Cup + EGT-Cross-Country-Jugend-Cup, Zielankunft 11 Uhr

n 14 Uhr Siegerehrung

n 16 Uhr Zielschluss