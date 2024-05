1 Bei der sogenannten generativen KI, die selbst digitale Inhalte erzeugen kann, wird Apple in der Branche ein Rückstand zu Pionieren wie dem ChatGPT-Erfinder OpenAI bescheinigt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Der Rückgang des iPhone-Geschäfts zu Beginn dieses Jahres war erwartet worden - allerdings hält sich Apple auch für das laufende Quartal bedeckt. Die Börse ist trotzdem zufrieden mit dem Konzern.









Cupertino - Apple stellt nach einem Umsatzrückgang zu Jahresbeginn baldige Ankündigungen bei Künstlicher Intelligenz in Aussicht. Der Konzern sehe große Chancen in dem Bereich und werde in den kommenden Wochen mehr dazu sagen, betonte Apple-Chef Tim Cook.