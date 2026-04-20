Big Point in der Landesliga: SV Oberreichenbach jetzt Tabellensiebter

Der SV Oberreichenbach holt einen Big Point und schlägt den Landesliga-Vierten TSV Albeck mit 1:0.
SV Oberreichenbach – TSV Albeck 1:0 (1:0). In einem über weite Strecken sehr intensiven Spiel der Frauen-Landesliga konnte sich der Tabellenvierte TSV Albeck zwar dank spielerischen Vorteilen und einem plus an Ballbesitz ein gewisses Übergewicht erarbeiten, im Abschluss stand ihm jedoch die aufopferungsvoll kämpfende Oberreichenbacher Defensive und eine überragende Paulin Kappler im Weg. Die SVO-Torhüterin erwischte einen Sahnetag, machte einen total abgeklärten Eindruck und wehrte zur Krönung ihrer Leistung einen durchaus gut, aber auf halbe Höhe geschossenen Foulelfmeter von Lena Wegener ab.