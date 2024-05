17 Bewohnerinnen und Bewohner, 100 Tage, 100.000 Euro, 100 Prozent öffentlich – das ist das Konzept des Kult-Formats „Big Brother“. Am Montag, 4. März, lief die erste Primetime-Ausgabe der neuen Staffel der Show bei Sat.1.

In der 14. Staffel der Reality-TV-Show leben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder in kompletter Isolation, ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt – und unter permanenter Kameraüberwachung. Denn: Big Brother sieht alles. Nach vier Jahren Pause ist das Format zurück. Wer auf der Exit-Liste stand und in dieser Woche am Ende gehen musste.

„Big Brother“ 2024: Wer ist raus?

Von den ursprünglich 17 Kandidaten sind mehr als die Hälfte mittlerweile nicht mehr im Container. An Tag 84 musste Bertha die Show verlassen. Mit ihr verlässt eine weitere Kandidatin die Show, die erst nachträglich in den Container gezogen war.

„Big Brother“ 2024: Das waren die neuen Kandidaten

Ungefähr zur Halbzeit der Staffel, sah sich die Produktion also gezwungen, neuen Input in die Show zu bringen. Eigentlich hatte sie das zu Beginn der Staffel ausgeschlossen. Die neuen Kandidaten im Container sind folgende:

Bertha (37)

Luanna (30)

Simon (30)

Nötig war das, da in den vergangenen Wochen mehrere Bewohnerinnen und Bewohner freiwillig ausgestiegen waren. Außerdem wurde Kandidatin Angela von "Big Brohter" aus dem Spiel genommen. Über die Gründe dafür ist nichts genaueres bekannt. Die entscheidenden Szenen wurden auch im TV nicht gezeigt. Vom Sender wurde nur mitgeteilt, Angela habe "gegen grundsätzliche zwischenmenschliche Prinzipien verstoßen".

An Tag 84 gewannen Marcus und Frauke einen gemeinsamen Filmeabend.

„Big Brother“ 2024: Wer ist gerade nominiert?

Bis zum großen Finale von „Big Brother“ 2024 werden immer wieder Bewohnerinnen und Bewohner für einen möglichen Exit nominiert. Diese Personen stehen aktuell auf der Nominierungs-Liste:

Frauke (29)

Luana (30)

„Big Brother“ 2024: Wer ist schon raus?

Verlassen mussten das Big-Brother-Haus bisher:

Jacqueline (35) - raus an Tag 7

Ciara (35) - raus an Tag 14

Sandro (32) - ging an Tag 23 freiwillig

Moritz (23) - ging an Tag 23 freiwillig

Gema (55) - raus an Tag 28

Maxime (20) - ging an Tag 28 freiwillig

Angela (49) - musste auf Ansage von Big Brohter an Tag 39 gehen

Yael (29) - raus an Tag 42

Kevin (29) - raus an Tag 56

Tanja (55) - ging den an Tag 59 freiwillig

Simon (30) - raus an Tag 70

Bertha (37) - raus an Tag 84

„Big Brother“ 2024: Welche Kandidaten sind dabei?

Die Kandidaten von „Big Brother“ 2024. Foto: Seven.One/Willi Weber

Folgende Nicht-Promis sind in der diesjährigen Staffel von „Big Brother“ zu Beginn der Show in den Container eingezogen:

Maxime (20)

Maja (25)

Yael (29)

Frauke (29)

Ciara (35)

Jacqueline (35)

Angela (49)

Gema (55)

Tanja (55)

Benedikt (23)

Moritz (23)

Christian (26)

Nicos (27)

Kevin (29)

Sandro (32)

Marcus (36)

Mateo (46)

Mehr zu den Kandidatinnen und Kandidaten gibt es hier: „Big Brother“ 2024 Kandidaten

„Big Brother“ 2024: Wie sind die Sendetermine?

Bereits am 4. März gab es ab 19.15 Uhr live auf Joyn die „ arm-up“-Show zu sehen. In dieser wurde der Container gezeigt, in dem die Kandidatinnen und Kandidaten 100 Tage leben werden. Danach startete um 20.15 Uhr auf Sat.1 sowie auf Joyn die erste Live-Show „Der Einzug“. Im Anschluss startete auf Joyn der 24-Stunden-Livestream.

Ab Montag, 11. März, ging Schropp dann auch wöchentlich unter dem Titel „Big Brother live: Die Entscheidung“ die Geschehnisse im Container zusammenfassen und auf Nominierungen und Highlights ein. Sehen konnte man das bislang immer montags ab 22.55 Uhr auf Joyn und Sat.1.

Dann wurden die Sendetermine allerdings angepasst: Wie Mitte April bekannt wurde, zieht Joyn die Ausstrahlung um über eine Stunde vor und zeigt diese ab dem 6. Mai montags immer schon um 21.00 Uhr. Möglich ist das auch, weil "Big Brother" im Gegenzug beim Sender Sat.1 noch weiter nach hinten rutschen wird. Heißt: die Realityshow läuft nicht mehr nach 22 Uhr parallel zu Joyn, sondern erst nach Mitternacht als Aufzeichnung. Konkret heißt das: "Big Brother - Die Entscheidung" läuft ab dem 6. Mai erst um 0.20 Uhr in Sat.1, die gesammelten Tageszusammenfassungen laufen wie gehabt im Anschluss bis in die frühen Morgenstunden.

Ein Überblick der Sendetermine:

Montag, 04. März 2024: Big Brother live – Der Einzug (20.15 Uhr)

Montag, 11. März 2024: Big Brother live – Die Entscheidung (22.15 Uhr)

Montag, 18. März 2024: Big Brother live – Die Entscheidung (22.15 Uhr)

Montag, 25. März 2024: Big Brother live – Die Entscheidung (22.15 Uhr)

Montag, 01. April 2024: Big Brother live – Die Entscheidung (22.15 Uhr)

Montag, 08. Apri.l 2024: Big Brother live – Die Entscheidung (22.15 Uhr)

Montag, 15. April 2024: Big Brother live – Die Entscheidung (22.15 Uhr)

Montag, 22. April 2024: Big Brother live – Die Entscheidung (22.15 Uhr)

Montag, 29. April 2024: Big Brother live – Die Entscheidung (22.15 Uhr)

Montag, 06. Mai 2024: Big Brother live – Die Entscheidung (22.15 Uhr) - Änderung: Start bei Sat.1 um 00.20 Uhr

Montag, 13. Mai 2024: Big Brother live – Die Entscheidung (22.15 Uhr) - Änderung: Start bei Sat.1 um 00.20 Uhr

Montag, 20. Mai 2024: Big Brother live – Die Entscheidung (22.15 Uhr) - Änderung: Start bei Sat.1 um 00.20 Uhr

Montag, 27. Mai 2024: Big Brother live – Die Entscheidung (22.15 Uhr) - Änderung:Start bei Sat.1 um 00.20 Uhr

Montag, 03. Juni 2024: Big Brother live – Die Entscheidung (22.15 Uhr) - Änderung: Start bei Sat.1 um 00.20 Uhr

Montag, 10. Juni 2024: Big Brother live – Die Entscheidung (22.15 Uhr) - Änderung: Start bei Sat.1 um 00.20 Uhr

Auf Joyn gibt es außerdem eine tägliche Zusammenfassung der Geschehnisse im Container, die immer ab 21.00 Uhr abrufbar ist. Dort kann man ebenfalls den täglichen Livestream finden, der live aus dem Haus überträgt.

"Big Brother - 24-Stunden Livestream“: rund um die Uhr live auf Joyn

„Big Brother“ Tageszusammenfassungen: täglich ab 21 Uhr kostenlos auf Joyn

„Big Brother live - Die Entscheidung“: ab 11. März, immer montags ab 22.55 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn

Wichtig: Man kann auf Joyn alles kostenlos sehen. Wer allerdings den 24-Livestream anschauen will, benötigt ein kostenpflichtiges Joyn+, also Premium-Abo.

„Big Brother“ 2024: Wer moderiert die Show?

Back to the roots: Wie schon zu Zeiten der ersten „Big Brother“-Staffel wird Jochen Schropp die Moderation der Show übernehmen.

„Big Brother“ 2024: Um was geht es in der Show?

Die Idee des TV-Formats kommt ursprünglich aus den Niederlanden. Seit dem Jahr 2000 wird die Reality-TV-Show „Big Brother“ in Deutschland ausgestrahlt. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Show werden auch Bewohner und Bewohnerinnen genannt und leben in einem speziell eingerichteten Haus. Das ist ausgestattet mit Kameras und Mikrofonen, sodass sie 24/7 überwacht werden. Kontakt zur Außenwelt haben sie nicht. Wer als Letzter oder Letzte noch im Haus ist, gewinnt das Preisgeld von 100.000 Euro.

Auch müssen sich die Bewohnerinnen und Bewohner in verschiedenen Spielen beweisen und Ausscheidungsrunden überstehen. Außerdem: In alter „Big Brother“-Manier werden Kandidatinnen und Kandidaten von ihren Mitbewohnern für einen Ausstieg nominiert – die Zuschauer der Show entscheiden dann mittels Telefonvoting, wer bei der wöchentlichen Entscheidungsshow das Big-Brother-Haus verlassen muss.