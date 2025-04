Die fast 200 Besucher in der Festhalle Rosenfeld kamen bei einem anspruchsvollen und abwechslungsreichen Programm, das vom Saxofonisten Matti Münch humorvoll moderiert wurde, voll auf ihre Kosten. Die Big Band stand unter der souveränen Leitung ihres Dirigenten Bastian Greschek.

Sie zeigte mit „Strike up the band“ von George Gershwin in einem Arrangement von Sammy Nestico bereits in den ersten Minuten ihres Auftritts ihr Können. Das galt auch anschließend für die Sängerin Silvia Heiner, die mit ihrer kraftvollen Stimme bei „Get happy“, bekannt durch die Version von Ella Fitzgerald, das Publikum für sich gewinnen konnte.

In den anschließenden sechs Stücken vor der Pause stellten Adrian Dreher, Schlagzeug, Matti Münch, Altsaxofon, Marcel Buhl, Posaune, Jürgen Frey, Trompete, Michael Hermann, Tenorsaxofon, und Andi Bott, Bass, ihre solistischen Qualitäten unter Beweis. Ein Glanzpunkt, der unter die Haut ging, war „The Times they are a’changin’“ von Bob Dylan, arrangiert von Jakob Helling, das von Jörg Sommer mit ergreifender und einfühlsamer Stimme interpretiert und von Florian Vinçon an der Gitarre effektvoll begleitet wurde.

Auch die Vokalsolisten überzeugen

Mit „Cry me a river“ in der Version von Michael Bublé, gesungen von Jörg Sommer, ging es nach der Pause fulminant weiter. Einen Ausflug in die Welt der Filmmusik gab esden Titelmelodien aus „Goldeneye“ mit Silvia Heiner und „Cinema Paradiso“ mit Marcel Cousin am Flügelhorn. Ein weiterer Höhepunkt des Konzerts war der Astor-Piazzolla-Klassiker „Libertango“, den der Geislinger Akkordeonist Willi Sauter zusammen mit der Band gefühlvoll interpretierte

Zum Abschluss demonstrierte Silvia Heiner mit „One moment in time“ nochmals ihr Stimmrepertoire eindrucksvoll. Erst nach zwei Zugaben wurde die Big Band Balingen von ihrem begeisterten Publikum entlassen.