Rund 800 Besucher kamen am Freitagabend auf dem Balinger Markplatz zusammen, um eines der besten Unterhaltungsorchester Deutschlands zu hören – und zu sehen: die Big Band der Bundeswehr unter der Leitung von Oberstleutnant Timor Oliver Chadik.

Beinahe wäre das Konzert ins Wasser gefallen. Eben, als die Bühne neben dem Marktbrunnen aufgebaut war, kam mit den dunklen Wolken auch die Unwetterwarnung. Die Techniker senkten das Bühnendach wieder ab, die Konzert-Absage war eigentlich schon beschlossen. Doch dann klarte es glücklicherweise wieder auf, so dass das Konzert mit einer kleinen Verspätung stattfinden konnte.

Der Musikverein Zimmer unter der Burg bat um Spenden. Foto: Beck

„Leider konnten wir wetterbedingt keinen Soundcheck mehr durchführen. Mal sehen, ob es auch so klappt“, begrüßte Bandleader Timor Oliver Chadik mit einem Augenzwinkern das Balinger Publikum. Und natürlich klappte es. Die 24 Musiker sind allesamt handverlesene und erstklassige Profi-Solisten – von Trompete, Posaune und Saxophon über Percussion und Gitarre bis Kontrabass und Keyboard. Die verständigen sich auch während des Spiels unbemerkt per Augenkontakt und kleinen Handzeichen mit den Tontechnikern am Mischpult, um den Klang noch etwas zu justieren.

Idole in schicken weißen Uniformen

Das Publikum zeigte sich begeistert. Vor allem die Kinder und Jugendlichen in der ersten Reihe – ganz offenbar selbst aktive Musiker und Teilnehmer des musikalischen Wettbewerbswochenende der BwMusix in der Balinger Messehalle. Lautstark jubelnd zollten sie ihren Idolen in den schicken weißen Uniformen Respekt für eine Darbietung auf höchstem Niveau von Swing, Jazz, Rock und Pop, von Glenn Miller über Pharrell Williams bis Britney Spears. Stimmgewaltig begleitet wurden die Instrumentalisten von Sänger Marco Matias und seinen Kolleginnen Sofia Andersson und Bonita Jeanetta Louw.

Begeisterung beim Publikum Foto: Beck

Musikverein sammelt Spenden

Es freute sich auch der Musikverein Zimmern unter der Burg. Nicht nur wegen der tollen musikalischen Darbietung, sondern auch aufgrund der Möglichkeit, während der Veranstaltung seine Vereinskasse aufzurüsten, da die kostspielige Neuanschaffung von Vereinsuniformen ansteht. Durch den Verkauf von Würstle und Getränken sowie durch die Spenden der Besucher, für die das Konzert generell kostenlos war, kam ein beträchtlicher Betrag zusammen. Oberbürgermeister Dirk Abel und Bürgermeister Ermilio Verrengia gingen mit gutem Beispiel voran und waren die ersten, die ihre „leise Spende“ zusammengefaltet in die Spendenbox warfen.

Um 21 Uhr sollte eigentlich Schluss sein, doch das Publikum, vor allem die junge Fraktion in der ersten Reihe, war in bester Stimmung und ließ nicht locker, ehe die Big Band noch einige Zugaben spielten.