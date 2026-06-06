Bietigheim Vize-Meister: HBW Balingen-Weilstetten sichert sich Zweitliga-Titel
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Feiertag in Balingen – der HBW steigt als Meister auf. Foto: IMAGO/wolf-sportfoto

So deutlich hatte das keiner erwartet. Der HBW Balingen-Weilstetten deklassiert die SG BBM Bietigheim 36:22 und sichert sich am letzten Spieltag die Handball-Zweitliga-Meisterschaft.

Den Aufstieg in die Handball-Bundesliga hatten der HBW Balingen-Weilstetten und die SG BBM Bietigheim bereits sicher. Im direkten Duell am letzten Spieltag ging es noch darum, wer die erfolgreiche Saison mit der Meisterschaft krönt. Das gelang dem HBW vor 2350 Zuschauern in der ausverkauften Arena eindrucksvoll. Die Mannschaft von Trainer Matthias Flohr deklassierte die SG BBM Bietigheim in dieser Höhe völlig unerwartet mit 36:22 (17:11) und zog am letzten Spieltag am bisherigen Tabellenführer vorbei.

 

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„Das ist die Kirsche auf der Sahnetorte. Wir wollten diesen Titel unbedingt holen, vor allem für unsere Fans, die sich darüber mega freuen“, jubelte Balingens Geschäftsführer Axel Kromer. „Ich persönlich bin ziemlich rational. Der Aufstieg ist das mit Abstand Wichtigste gewesen und ich bin froh, dass der vor dem Duell mit Bietigheim bereits perfekt war.“

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Der beste Werfer für den HBW war Sascha Pfattheicher mit acht Toren (davon fünf Siebenmeter). Der Ex-Stuttgarter Rechtsaußen sicherte sich auch die Zweitliga-Torjägerkrone. Für die SG BBM traf im letzten Spiel unter Trainer Iker Romero Fynn Nicolaus (5) am besten. In der kommenden Saison heißt es für die beiden Rivalen dann auf ein Neues – in der Bundesliga.

Aufstellungen

HBW Balingen-Weilstetten: Rebmann (10/1 Paraden), Nagy (3 Paraden); Matthes, Raguse 1 Tor, Huber 4, Grupe 2, Strobel 4, Fuß 4, Grüner 1, Wente 3, Fügel 2, Heinzelmann 4, Pfattheicher 8/5, Dayan 3, Pöhle, Bauer.

SG BBM Bietigheim: Tomovski (1 Parade), Hrdlicka (7 P.); Vlahovic 2, Bacani 2, Claus 3, Hadzimuhamedovic 1, Wolf, Nicolaus 5, Wiederstein 1, Orlov 4, Strosack, Pfeifer, M’Bengue, Fischer 1, Hermann 2, Prantner 1.

 