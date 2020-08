Bierkönigin Nina Witzemann steht im Finale

"Die acht von den Usern am Anfang des Jahres auserwählten Frauen decken ein unheimlich breites Spektrum ab. Jede verkörpert die Leidenschaft zu den handwerklich gebrauten Bieren aus den heimischen Gefilden auf ihre ganz eigene Art und Weise", sagt Denni Föll, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des baden-württembergischen Brauerbunds. Es sei unheimlich spannend, für welche Königin und für welche Prinzessin sich die Jury am 9. Oktober entscheiden werde. Eines stehe aber jetzt schon fest: Es werde eine würdige Nachfolgerin der amtierenden Bierkönigin Laetitia Nees aus Eggenstein-Leopoldshafen geben.

Unter Einhaltung der geltenden Abstands- sowie Hygieneregeln wird die Finalveranstaltung im Bierkrugstadel in Bad Schussenried stattfinden. Dort werden die Finalistinnen wie bereits im vergangenen Jahr mittels unterhaltsamer Aufgaben sowie einem kleinen Wissenstest von einer Jury bewertet. Noch am gleichen Abend wird der Stabwechsel vor Publikum in Bad Schussenried stattfinden und die Regierungszeit der "baden-württembergischen Bierkönigin 2020/2021" mitsamt ihrer als Verstärkung sowie Vertretung fungierenden "baden-württembergischen Bierprinzessin 2020/2021" beginnen.

