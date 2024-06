1 Bei einem Streit auf dem Bösinger Dorffest ist am Wochenende ein 21-jähriger Mann verletzt worden. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es in der Nacht auf Sonntag auf dem Bösinger Dorffest gekommen. Dabei soll ein 24-jähriger Mann einem Jüngeren ein Bierglas gegen den Kopf geschlagen haben.









Link kopiert



Wie es im Polizeibericht heißt, befanden sich die beiden Streitenden in der Nacht auf Sonntag auf dem Festgelände in Bösingen in der Dunninger Straße. Gegen 1.30 Uhr soll ein 24-jähriger Mann einem 21-Jährigen aus unbekannten Gründen ein Bierglas auf den Kopf geschlagen haben.