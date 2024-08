Der Bochinger Biergarten, der am Freitagabend zum zehnten Mal seine Pforten für zehn Tage öffnete, wird sein Jubiläum mit erstmals 15 blasmusikalischen Besetzungen feiern.

Damit weisen die Organisatoren eindrücklich auf ihr gemeinnütziges Ziel, die Pflege des Kulturguts der Blasmusik.

Doch nicht nur der Veranstalter hat Grund zum Feiern, dass dieses Event von Beginn an die Menschen angesprochen und mobilisiert hat, auf das idyllische Schafstallgelände zu kommen, die Musik und die tolle Atmosphäre zu genießen.

Zehntes Biergarten-Jubiläum

Gleich vier Musikkapellen werden heuer auch ihr zehntes Biergarten-Jubiläum feiern, denn sie haben sich 2013 auf die Premiere eingelassen und sind Jahr für Jahr gerne wieder dorthin zurückgekehrt, wo ihre Musik und das Publikum zu einer Symbiose finden, wo man Resonanz erfährt und die Freude der Gäste bei den Akteuren auf der Bühne Widerhall finden.

Im Laufe der zehn Jahre ist der Bochinger Biergarten zu einer Größe in der blasmusikalischen Szene geworden, was sich auch im Sponsoring widerspiegelt. Am Anfang jedoch konnte man es sich nicht leisten, Gagen zu bezahlen, da man ja nicht wusste, wie sich alles entwickeln würde. Und Eintritt zu verlangen, war nie eine Option.

Also sprach man gezielt Musikkapellen an, versuchte sich zu arrangieren, erklärte sich auch zu Gegenschichten bereit, um dem Biergarten eine Chance zu geben, ohne sich in ein finanzielles Risiko zu begeben.

Eröffnung obliegt der Trichtinger Bauernkapelle

So gelang es, für den Auftakt die Trichtinger Bauernkapelle zu gewinnen, die seitdem jeden Biergarten musikalisch eröffnet, jedem Fassanstich zu etwas Besonderem gemacht hat. Seit 2013 gehört die Bühne am Donnerstag der Böhringer Gasmusik, die den Biergarten stets mit Musik und Witz aufmischt.

Als Gastgeber hatte man beim Erstellen des Programms natürlich auch auf die Bochinger Musikkapelle gesetzt. Sie ist den Erwartungen gefolgt und spielt seitdem am Abschlusstag zum Frühschoppen auf.

Römlinsdorfer Musiker waren gleich dabei

Dass Freundschaft auf Taten beruht, dass die Liebe zur Musik ganz eng verbindet, dafür sind die Römlinsdorfer Musiker ein berührendes Beispiel. Denn als Martin Karsten seine Gedanken umriss, ein zehntägiges Gründungsfest des Vereins „Bürger für Bochingen“ als Biergarten zu initiieren, erzählte ein Ausschussmitglied seinen Freunden in der Römlinsdorfer Musikkapelle ganz beiläufig von den „Visionen des Bochinger Ortsvorstehers“.

Der Bochinger Biergarten erlebt einen Auftakt der Superlative. Er erfreut sich auch in diesem Jahr ungebrochener Beliebtheit und wird am Samstag mit einer lauen Sommernacht belohnt, in der es heiß hergeht.

„Wenn ihr fähig seid, ein solches Event auf die Beine zu stellen, dann sind wir dabei“, so die spontane Reaktion. Und sie haben ihr Wort in die Tat umgesetzt und den Festausklang übernommen. Seitdem sind sie es, die den Schlussakkord unter das Biergartenfest setzen. So feiern sie im 100. Jubiläumsjahr ihrer Musikkapelle gleichzeitig „Zehn Jahre Biergartenfest Bochingen“.

Dass sie mit ihrem Ehrendirigenten Sigmund Oehler kommen, darüber zeigt sich der aktuelle Dirigent Thomas Wössner sehr erfreut und sprach von einer glücklichen Fügung, da sein Vorgänger doch mehrheitlich die Gastspiele auf der Bühne beim Schafstall musikalisch geleitet habe.