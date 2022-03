So schaffen die Horber Wirte für unsere Plätze in der Sonne

2 Letzte Aufbauarbeiten: Rauschbart-Wirt Michael Singer (hinten) und seine Mitarbeiter machen den Weg frei für die Gäste von Deutschlands schönstem Biergarten. Foto: Lück

Rauschbart-Wirt Michael Singer sagt: "Zum ersten Mal seit zwei Jahren können wir endlich wieder mit einer ganz normalen Biergarten-Saison starten!" Das heißt: Draußen sitzen in der warmen Sonne, das kalte Getränk genießen. Unsere Redaktion sagt, wo das jetzt schon geht.















Horb - In den letzten beiden Jahren bremsten die Corona-Lockdowns teilweise bis Juni die Gastro aus. Doch jetzt ist beim schönsten Biergarten Deutschlands alles gerichtet: Die Wettervorhersage sagt bis Sonntag bis zu 18 Grad im Schatten voraus. Tische stehen, der Zaun am Eingang wird noch mal verschoben. Die ersten Wanderer genießen den sonnigen Ausblick von der Aussichtsplattform aufs Neckartal.

Rauschbart-Wirt Singer: "Am heutigen Donnerstag werden wir sanft starten, am Freitag am 12 Uhr haben wir von der Hochdorfer Brauerei ein tolles Holzfass spendiert bekommen! Da machen wir Fassanstich – und es gibt für die ersten Gäste Freibier! Bis Sonntag ist astreines Wetter. Und wir freuen uns riesig, die Saison endlich unter ganz normalen Bedingungen eröffnen zu können!" Weil es nach Sonnenuntergang kühler wird, planen die Rauschbart-Wirte Singer und Christoph Steiglechner zunächst eine garantierte Öffnung bis 19 Uhr!

Koray Yildiz macht schon das erste Eis

Gleichzeitig sitzen schon die ersten Gäste auf dem Wilhelmsplatz in der Kernstadt. Auch die ersten Radtouristen kommen vorbei. Koray Yildiz vom Dolce Vita ist gerade ganz hinten in der Gastro: "Ich mache schon das erste Eis! Am Freitag wollen wir spätestens für unsere Gäste startklar sein!"

Dasselbe Bild am Exerxierplatz in der Kaserne. Zwischen Büro und Business oder nach dem Fitness – Quartier 77-Wirt Johannes Kiefer hat die Terrasse schon am Montag für die Gäste gerichtet.

Im Kö23 war wird man auch bald wieder das Draußen-Sitzen genießen können. Die Bedienung: "Wir werden am Donnerstag alles sauber machen – dann kann es für unsere Gäste auch mit dem Super-Sonnen-Wochenende los gehen!"

Auch bei den Gastros am Bahnhof tut sich was

Lilo Fradella vom Porto Neckar am Alten Freibad steckt gerade in den letzten Vorbereitungen. Er sagt:"Unser Eislabor ist schon seit Ende Februar in Betrieb – so früh wie nie. Für unsere Kunden in der Gastro. Gerade sind wir dabei, den Kiosk technisch wieder auf Stand zu bringen. Ich hoffe, dass wir am Samstag spätestens starten können. Wir freuen uns darauf, unsere Gäste bei dem herrlichen Wetter mit Eis, Pizza und Getränken verwöhnen zu können!"

Auch am Bahnhof tut sich was. Wem das Sitzen vor Haags Bistro und den vorbeifahrenden Autos zu urban und laut ist, der kann ins Gleis Süd wechseln. Gastronom Carsten Müller: "Unsere Terrasse zu den Bahngleisen hin ist bereits geöffnet!" Heißt: ein kühles Getränk mit Blick auf die Züge in der Sonne macht so manche Bahnverspätung erträglich.

Beim Adler Dettingen kann man ab Freitag draußen genießen

Sehr ruhig, idyllisch und mit herrlichem Blick auf dem Schloßpark: Die Außenterrasse des Adler Dettingen. Wirtin Siggi Hellstern: "Wir werden am Donnerstag die Bänke noch einmal frisch schleifen und streichen. Damit unsere Gäste ab Freitag das herrliche Wetter draußen genießen können!"