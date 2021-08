1 "Maria Tann Events", das sind Viola und Mel Thomes. Sie öffnen die Waldschänke am Donnerstag, 12. August, wieder. Foto: Schimkat Foto: Schwarzwälder Bote

Gastronomie: Mehrere Konzerte geplant / Öffnung am Donnerstag / Am Samstag Musik von Rolf Kromm

Der Biergarten im Park von Maria Tann, auch Waldschänke genannt, wird wieder eröffnet. Viola und Mel Thomes haben einiges geplant: Darunter auch Events.

Unterkirnach. "Hurrah wir leben noch" heißt es in Unterkirnach. Die Firma "Maria Tann Events", das sind Viola und Mel Thomes werden den Biergarten im Park von Maria Tann am kommenden Donnerstag mit einem "Warm up" wieder eröffnen, im Anschluss bleibt er bis Sonntag offen und das den Sommer über jede Woche, so verkünden die beiden.

Genügend Parkplätze für Auto, Motorrad oder Fahrrad sind vorhanden

Dann wird der Waldschänke wieder Leben eingehaucht, Platz genug um alle Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln einzuhalten, gebe es, erklärt Viola Thomes im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Biergarten mit Waldschänke sei jeweils von 13 bis 19 Uhr geöffnet, willkommen seien alle Besucher, ob per pedes, Fahrrad, Motorrad oder per Automobil, entsprechende Parkplätze gebe es genug, fährt sie fort.

Kleine Konzerte und große Open Airs in naher Zukunft wieder geplant

Nicht zu vergessen sind kleine Konzerte und große Open Airs, sowie der mittelalterliche Wintermarkt. Kaum lief alles rund, grätschte Corona dazwischen, so, wie es der gesamten Branche ging.

Doch jetzt geben die niedrigen Inzidenzzahlen Hoffnung auf eine Wiederbelebung des gemütlichen Biergartens, selbstverständlich mit Live-Musik. Am kommenden Samstag, 14. August, wird Alleinunterhalter Rolf Kromm für unterhaltende Tanzmusik sorgen, am 21. August kommt Helmut Doser aus dem Brigachtal – dieser sei längst kein Unbekannter mehr in Maria Tann. Am 28. August mischt das Duo "Cristall", zwei Musiker, den Biergarten auf. Sonnensegel werden zum Schutz gegen Sonne oder auch leichten Regen aufgestellt.

Trocken oder hungrig müsse auch kein Besucher ausharren, so heißt es von den beiden Gastronomen Bier, Wein, Eistee, Kaffee, Wurstsalat, Steaks, Kuchen und Grättle (was das ist, verraten Mutter und Sohn nicht) stünden im Angebot. Freitags lade der Biergarten von 14 bis 17 Uhr Uhr darüber hinaus noch zu einem gemütlich Feierabendhock ein, heißt es.

Selbstverständlich wurde die Waldschänke aufgemöbelt und überall sorgen neue Pflanzen für das gewohnte Ambiente. "Wir freuen uns auf alte Bekannte und neue Freunde", betonen beide abschließend.