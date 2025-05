Biergarten in Albstadt: Sonnenhof setzt auf den Sommer

Biergarten in Albstadt

1 Größtes Kapital des Sonnenhofs auf Langenwand ist der Biergarten. Foto: Kistner Der Biergarten des Gasthauses Sonnenhof auf Langenwand ist seit Monatsbeginn wieder geöffnet – künftig soll es nur noch Sommerbetrieb geben.







Die Zeiten, da Andreas und Michael Dill auf dem Sonnenhof wirteten, liegen bereits fast zwei Jahre zurück ; mittlerweile betreiben die beiden das neu eröffnete „Mikandi“ in Balingen, den Nachfolger des „Vabene“. Auf dem Sonnenhof führt seit ihrem Fortgang Eigentümer Antonio Ippolito Regie, und der setzt primär auf schönes Wetter und den großen Biergarten, in dem an die 100 Gäste Platz finden.