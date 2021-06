Noch eine neue Gaststätte eröffnet in Bisingen

1 In Bisingen eröffnet "s’Körble". Foto: Wahl

In Bisingen eröffnet erneut eine Gaststätte: diesmal "s’Körble" im Industriegebiet Nord. Betreiber ist die Firma Hahn im Korb. Der Biergarten befindet sich in unmittelbarer Nähe.

Bisingen - Zur Eröffnung gibt’s bis Sonntag attraktive Angebote beim Essen aber auch am Bierausschankwagen, und am heutigen Samstagabend ist ab 17 Uhr Livemusik angesagt. Am Sonntag ab 10 Uhr wird ein original bayrisches Weißwurstfrühstück serviert.

Fortan ist "s’Körble" von Montag bis Samstag jeweils in der Zeit von 10 bis 19 Uhr geöffnet und bei guter Witterung sogar bis 21 Uhr. Außerdem werden alle Speisen auch zum Mitnehmen angeboten.

Bereits vergangene Woche hat die Kneipe Mikado in Steinhofen eröffnet. Nächste Woche am Freitag, 2. Juli, macht zudem das Gasthaus Adler mit zwei neuen Wirten in Zimmern wieder auf.