1 Ungewöhnlichen Besuch hat Ortsvorsteher Heiko Peter Melle in Lautlingen bekommen: Bierbrauer Philipp aus Hamburg ist auf der Walz. Foto: Melle

Die Walz ist eine Tradition, die man gemeinhin von Zimmermännern kennt. Umso mehr staunte Ortsvorsteher Heiko Peter Melle, als ein Bierbrauer aus Hamburg auf seiner Walz bei ihm Station machte.















Albstadt-Lautlingen - Bierbrauer Philipp aus Hamburg hat auf der Durchreise in Lautlingen bei Ortsvorsteher Heiko Peter Melle Station gemacht. Mindestens drei Jahre und einen Tag dauert die Walz, Philipp betont jedoch, dass er sich die zwei "von Corona gestohlenen Jahre" nun wieder holen will.

Ehe er den weiten Weg nach Straßburg antrat, sprach er nun also in Lautlingen vor und berichtete von seiner Tippelei. Vermittelt hatte den Besuch Jonas Buck, selbst Zimmerer von Beruf, und stieß damit auf offene Türen, denn Lautlingens Ortsvorsteher ist selbst gelernter Metzgergeselle und hat damit ein Herz für das ehrbare Handwerk. Interessant: Den "Freireisenden" Bierbrauer Philipp hatte es direkt aus Österreich nach Lautlingen verschlagen.

Nur noch wenige machen sich auf den Weg

Es sind eher wenige Bierbrauer, die heute noch die Walz auf sich nehmen und so ganz einfach sei es auch nicht mehr, Arbeit zu finden – mit Ausnahme von Hilfsjobs in der Flaschenabfüllung, berichtete der Hamburger. Die letzte Stelle, bei der er eine erkrankte Brauerin vertreten durfte, war da eher schon eine Seltenheit und für ihn von großer Bedeutung. Nachdem er dort Fässer und Kessel wieder aufgefüllt hatte, ging’s weiter auf der Tippelei durch Albstadt und von dort nach Straßburg im Elsass.

Einem "Schacht" gehört er nicht an

"Freireisender Brauer" heißt, dass Philipp keinem der sogenannten "Schächte" angehört, eben frei reist. Dennoch trägt er eine Kluft, an deren weißen Kragenabnähern und Abnähern an der Hose man den Brauer ebenso erkennen kann wie am eingeschlagenen Hemdkragen – auf seinem weiten Weg öffnet ihm das so manche Tür. Spricht der reisende Handwerker bei einer Verwaltung vor, begehrt er meist das Dienstsiegel für sein Wanderbuch, und wenn er Glück hat, dann gibt’s auch noch ein Zehrgeld – so wie in Lautlingen. Die Brauer haben die Tradition der Walz erst 2009 nach langer Pause wieder aufleben lassen.