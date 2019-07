Bier im Sommer Brauereien verzeichnen höhere Nachfrage

Bei der Brauerei Alpirsbacher Klösterbräu fehlte es im vergangenen Jahr an 0,33-Liter-Flaschen. In diesem Jahr kann der Betrieb jedoch nicht klagen: "Wir haben einiges an Leergut neu gekauft", erklärt die kaufmännische Leiterin Katrin Glauner. Die Saison laufe überdurchschnittlich gut und die Nachfrage sei trotz einer kleinen Preiserhöhung gestiegen. Glauner sieht die Hitze als kleinen Faktor dafür. Die Klösterbräu sei schon immer über dem deutschlandweiten Durchschnitt gelegen.

Auch in Donaueschingen bei der "Fürstlich Fürstenbergischen Brauerei Fürstenberg" wurde einiges getan, um dem Leergutmangel entgegen zu wirken. Pressesprecherin Ilona Zimmermann erklärt, dass "an einigen Schrauben gedreht" wurde. Auch hier verzeichnen die Abfüller einen Anstieg der Verkaufszahlen, seit Mitte Juni der Sommer eingesetzt hat.

Bei der Badischen Staatsbrauerei Rothaus sieht die Welt dagegen unverändert aus: Wie Pressesprecherin Jennifer Maurer mitteilt, habe es schon 2018 keinen wirklichen Leergutmangel gegeben und auch 2019 sehe es nicht danach aus. Maurer erläutert, dass dieses Problem durch die aufwändige Organisation vorab schon behoben wurde. Zu den bisherigen Verkaufszahlen wollte die Brauerei keine Angaben machen.