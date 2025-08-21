Bier: Hopfenernte von Witterung und Krankheiten beeinträchtigt

Deutsche Hopfenpflanzer reagieren auf Überproduktion und sinkende Biernachfrage mit Rodungen. Das sind aber nicht die einzigen Faktoren, die die Ernte in diesem Jahr beeinflussen.
Wolnzach - Trotz ungünstiger Witterungsbedingungen und Krankheiten erwarten die deutschen Hopfenpflanzer in diesem Jahr eine nur leicht unterdurchschnittliche Hopfenernte. Verglichen mit den letzten zehn Jahren dürfte die Ernte 3,2 Prozent unter einer Durchschnittsernte liegen, teilte der Verband Deutscher Hopfenbauer im oberbayerischen Wolnzach mit, das im größten deutschen Anbaugebiet Hallertau liegt.