Bier auf dem Frühlingsfest: Bierpreis auf dem Wasen – wie viel kostet die Maß beim Frühlingsfest?

Ein Prosit der Gemütlichkeit: Bald startet das 86. Stuttgarter Frühlingsfest am Cannstatter Wasen. Wie teuer wird die Maß Bier in diesem Jahr?

Das 86. Stuttgarter Frühlingsfest steht unmittelbar bevor: Am Samstag, 18. April, fällt auf dem Wasen der Startschuss. Und mit dem Aufbau stellt sich auch die für viele wichtigste Frage: Wie teuer wird die Maß Bier in diesem Jahr sein? Nach diversen Preisschocks eine berechtigte Sorge – denn auch auf dem bevorstehenden Frühlingsfest müssen Besucherinnen und Besucher wahrscheinlich mit steigenden Preisen rechnen.

Schon 2023 war die Maß beim Volksfest nicht mehr unter 13 Euro zu bekommen, sie kostete 13,60 Euro im Fürstenberg-Festzelt und 13,40 Euro beim Wasenwirt. Und auch 2024 stiegen die Preise weiter an. Je nach Zelt kostete die Maß zwischen 14,10 Euro und 14,70 Euro. 2025 wurde beim Cannstatter Volksfest dann die 15-Euro-Marke geknackt. Bis zu 15,20 Euro kostete eine Maß Bier vergangenen Herbst, die günstigste lag bei 14,40 Euro.

Auch in absoluten Preisen zieht der Bierpreis an: Für den Sprung von 5 Euro (1993) auf 10 Euro (2016) brauchte es dreizehn Jahre, die 15 Euro wurden dagegen schon neun Jahre später erreicht. Doch wie sieht es in diesem Jahr beim Frühlingsfest aus?

Wie viel kostest das Bier in diesem Jahr? Foto: dpa

Zwei Festzelte haben ihre Preise veröffentlicht

Bisher haben zwei Festzelte ihre Bier-Preise für das Frühlingsfest veröffentlicht: Im Göckelesmaier-Festzelt kostet der Liter Bier 14,60 Euro. Rabatte gibt es an den Dinkelacker-Tagen am 21. und 28. April sowie am 5. Mai. Dann kostet das frischgezapfte Hopfenmalzgetränk ab 15 Uhr nur 8,90 Euro. Das halbe Göckele gibt es ab 14,90 Euro.

Beim Benz wird es ein klein wenig teurer: Hier kostet der Literkrug Hofbräu in diesem Jahr 14,90 Euro. Das halbe Hähnchen mit Brot gibt es ab 15,80 Euro. Tatsächlich hat sich der Bierpreis auf dem Volksfest und dem Frühlingsfest in den vergangenen Jahren deutlich stärker erhöht als an der Supermarktkasse.

Das Frühlingsfest dauert in diesem Jahr bis zum 10. Mai. Im vergangenen Jahr kamen innerhalb der 23 Tage rund 2,2 Millionen Besucher – ein Rekord. Ob diese Marke 2026 erneut erreicht wird, bleibt abzuwarten. „Das erwarten wir nicht in jedem Jahr“, sagt Dennis Hamann vom Veranstalter in.Stuttgart. Insgesamt seien die Vorbereitungen bisher „ohne Schwierigkeiten oder Probleme“ verlaufen.

Das Stuttgarter Frühlingsfest wird von „Wasen-Bürgermeister“ Thomas Fuhrmann, dem obersten Chef der Veranstaltungsgesellschaft in.stuttgart, mit dem traditionellen Fassanstich eröffnet. In diesem Jahr findet die Eröffnungsfeier im Festzelt Beim Benz um 11.30 Uhr statt. Alle Geschäfte sind schon ab 11 Uhr in Betrieb.