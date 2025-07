Foto: Gian Mattia D'Alberto/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Venedig - Julia Roberts, George Clooney und Emma Stone sind unter den Hollywood-Stars, die dieses Jahr zu den Filmfestspielen Venedig kommen. 21 Filme konkurrieren um den Hauptpreis Goldener Löwe, wie der Leiter der Filmfestspiele, Alberto Barbera, bekanntgab.

Im Wettbewerb sind die Regie-Stars Jim Jarmusch, Guillermo del Toro und Giorgos Lanthimos vertreten. Das Festival findet vom 27. August bis zum 6. September statt.

Lesen Sie auch

Jude Law spielt Putin und weitere Wettbewerbs-Highlights

Zu sehen ist der neue Thriller von Olivier Assayas, der sich mit dem Aufstieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin beschäftigt. "The Wizard of the Kremlin" läuft im Wettbewerb. Jude Law verkörpert den Präsidenten, außerdem spielen Alicia Vikander und Paul Dano mit. Erzählt werde aus der Perspektive eines fiktiven Beraters.

Noah Baumbach präsentiert seine Komödie "Jay Kelly", für die er wieder mit seiner Frau, der "Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig, zusammengearbeitet hat. Clooney, Adam Sandler und Laura Dern gehören zur prominenten Besetzung.

In Jarmuschs neuem Werk "Father Mother Sister Brother" sind unter anderem Cate Blanchett, Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling und Vicky Krieps zu sehen.

Dwayne Johnson und Emily Blunt in Sport-Drama

Emma Stone hat erneut mit dem Venedig-Gewinner Lanthimos ("Poor Things") zusammengearbeitet. Auch Jesse Plemons und Alicia Silverstone sind Teil von "Bugonia", seiner neuen Sci-Fi-Geschichte, die im Wettbewerb läuft.

Schauspieler und Regisseur Benny Safdie präsentiert in Venedig "The Smashing Machine". Das biografische Drama erzählt vom Leben des Mixed-Martial-Arts-Kämpfers Mark Kerr und ist mit Dwayne Johnson und Emily Blunt prominent besetzt. Auch Park Chan-wook und François Ozon konkurrieren mit ihren neuen Filmen um den Goldenen Löwen.

Christoph Waltz und Felix Kammerer in "Frankenstein"

Deutschsprachige Filmemacher sind diesmal nicht im Wettbewerb vertreten. Allerdings zeigt Regie-Ikone Werner Herzog außer Konkurrenz seinen neuen Dokumentarfilm "Ghost Elephants".

Zudem spielen einige deutsche oder österreichische Schauspielerinnen und Schauspieler in Wettbewerbsbeiträgen mit. Christoph Waltz und Felix Kammerer ("Im Westen nichts Neues") sind Teil von del Toros lang erwartetem "Frankenstein". Es ist eine Verfilmung des Literatur-Klassikers von Mary Shelley, Oscar Isaac und Jacob Elordi spielen die Hauptrollen.

Luna Wedler, Martin Wuttke, Johannes Hegemann und Rainer Bock gehören zur Besetzung von "Silent Friend". Der Wettbewerbsfilm der ungarischen Regisseurin Ildikó Enyedi sei in Deutschland gedreht worden, sagte Barbera.

Julia Roberts in Me-Too-Film von Luca Guadagnino

Eröffnet werden die Filmfestspiele mit "La Grazia", dem neuen Film von Paolo Sorrentino. Er läuft im Wettbewerb - anders als das neue Werk seines prominenten Landsmannes Luca Guadagnino.

Dessen neuer Thriller "After The Hunt" soll sich um das Thema sexuelle Belästigung drehen und ist mit Julia Roberts und Andrew Garfield besetzt. Roberts verkörpert eine College-Professorin. Einige Medien bezeichneten den Film vorab als "Me-Too-Thriller".