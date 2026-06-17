Bienenzucht in Burladingen: Panschern wird das Handwerk gelegt

Die EU verschärft die Kennzeichnungspflicht für Honig. Örtliche Imker wie in Burladingen betrifft das kaum. Sie unterliegen ohnedies hohen Qualitätskontrollen.
„Wir hatten kein Obst in unserem Garten, keinen Apfel, keine Birne, nix! Da habe ich gesagt, es müssen Bienen zum Bestäuben aufs Grundstück. An Honig habe ich damals überhaupt nicht gedacht.“ Das war vor 15 Jahren. Inzwischen gehört Uli Pahl aus Burladingen-Hausen (Zollernalbkeis) längst in die Reihen der 120 leidenschaftlichen Imker des Imkervereins Hohenzollern-Alb.