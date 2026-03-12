Bienenzucht im Kleinen Wiesental: 2025 war ein gutes Honigjahr

Die asiatische Hornisse beschäftigt den Imkerverein Kleines Wiesental. In die Satzung soll die Bekämpfung von Neophyten und Neozoen aufgenommen werden.

Der Vorsitzende Christian Brendlin war überrascht und erfreut von der Anzahl der Anmeldungen zur Hauptversammlung. Neben Bürgermeister Stefan Niefenthaler, den Ortsvorstehern Dieter Kiefer (Tegernau) und Christian Vollmer (Wies) begrüßte Brendlin zahlreiche Vereinsmitglieder. „So eine große Runde waren wir selten“, sagte Brendlin. Das immer mehr Jung-Imker, teilweise mehrere Generationen miteinander, im Verein aktiv sind freut ihn sehr.

Rückblick Zum letzten Mal ließ Schriftführerin Brigitte Ritter die Aktivitäten des letzten Jahres Revue passieren. „Das Jahr 2025 war ein gutes Honigjahr“, berichtete Ritter.

Zu acht Imkerstammtischen fanden sich im Schnitt 20 Mitglieder zusammen, vier Neu-Imker ließen sich in einem neun Tage dauernden Kurs ausbilden. Alle sind nun aktiv dem Verein beigetreten. Der Verein nahm am Tag der Deutschen Imkerei teil informierte bei einem Besuch der Kurzzeitpflege Curare über Bienenkunde und schleuderte sogar Honig.

Das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen wurde im August gefeiert, wobei die Fachvorträge nicht ganz so viel Anklang fanden. Dafür wurde der Weideschuppen Wies am Festsonntag überrannt und schon früh hieß es „ausverkauft“. Am Naturparkmarkt war der Imkerverein mit einem Stand vertreten, im Oktober und November wurden fünf Vereinsmitglieder zu Bekämpfern der asiatischen Hornisse ausgebildet.

Gemeinsam mit der Weidegemeinschaft Wies schaffte der Imkerverein Festgarnituren für den Weideschuppen an. Ende 2025 zählte der Verein 65 Aktivmitglieder mit 365 Bienenvölker und 44 Passivmitglieder. Rechnerin Christina Tradt berichtete über eine solide und vor allem positive finanzielle Situation der Imker.

Wahlen

Schriftführerin Brigitte Ritter stellt ihr Amt zur Verfügung, neu gewählt wurde Harald Cichos. Neue Aktivbeisitzerin wurde Sarah Diesslin, Christian Brendlin wurde als Vorsitzender bestätigt. Er bedankte sich für das Vertrauen, betonte aber auch: „Wer vorne steht ist nur so gut wie die, die hinten dran sind“.

Satzungsänderung

„(…) Förderung der Bienenzucht in all ihren Bereichen und (…) die Bienen und deren Nutzen für die Allgemeinheit zu erhalten“, so ist der Zweck des Vereins in seiner Satzung festgeschrieben. Dass die Satzung nun geändert werden soll, hängt mit der asiatischen Hornisse und dem deutschen Finanzamt zusammen.

Der Verein wird sich dank Förderung der Gemeinde und der Spende einer Privatperson aus dem Kleinen Wiesental eine eigene Lanze zur Bekämpfung des asiatischen Neozoens anschaffen. Fünf Vereinsmitglieder wurden bereits als Nestbekämpfer ausgebildet. Da das Land keinerlei finanzielle Unterstützung mehr leistet, wird der Imkereinverein „je nach Fall unternehmerisch tätig“ und die Entfernung in Rechnung stellen.

Hier kommt das deutsche Steuersystem ins Spiel, „Wir sind hier noch in der Abklärung mit dem Finanzamt“, berichtet Brendlin. Denn die Entfernung der Nester ist – noch – nicht Vereinsziel. Um hier nicht in die Bredouille zu geraten, brachte Brendlin kurzfristig die Satzungsänderung auf die Tagesordnung. Die vorgeschlagene Ergänzung „Weiter bemüht sich der Verein in der Erhaltung der heimischen Fauna und Flora beziehungsweise Entfernung von Neophyten und Neozoen“. Die Vereinsmitglieder waren mit ihrem Vorsitzenden einverstanden und stimmten der Satzungsänderung einstimmig Diskussion zu.

Ausblick

Priorität hat die Anschaffung einer Lanze zur Bekämpfung der asiatischen Hornisse. Bereits in zwei Wochen soll in der Schweiz an einer Tagung zur asiatischen Hornisse teilgenommen werden und verschiedene Entfernungstechniken besichtigt werden. Die entsprechende Schutzausrüstungen wurden bereits dank einerr Spende angeschafft, die Brendlin auch vorführte. Die Imker beteiligen sich 2026 wieder am Naturparkmarkt wie auch am Kinderferienprogramm. Feste Termine sind der Badische Imkertag sowie der Tag der Deutschen Imkerei und das vereinseigene Imkerfest Ende August.

Grußworte

Ortsvorsteher Christian Vollmer überbrachte die Grüße des Ortschaftsrats Wies und bedankte sich für das Engagement der Imker. Das Vereinsziel, die Bienen und deren Nutzung für die Allgemeinheit zu erhalten könnte man nicht schöner formulieren.

Bürgermeister Stefan Niefenthaler betonte die gute Zusammenarbeit und freute sich vor allem über den guten Stand des Vereins und die Jung-Imker. „Ihr liefert uns nicht nur Honig, sondern auch Biodiversität“, hob er den Stellenwert der Imkerei hervor.