Bienenzucht im Kleinen Wiesental: 2025 war ein gutes Honigjahr

Die asiatische Hornisse beschäftigt den Imkerverein Kleines Wiesental. In die Satzung soll die Bekämpfung von Neophyten und Neozoen aufgenommen werden.
Der Vorsitzende Christian Brendlin war überrascht und erfreut von der Anzahl der Anmeldungen zur Hauptversammlung. Neben Bürgermeister Stefan Niefenthaler, den Ortsvorstehern Dieter Kiefer (Tegernau) und Christian Vollmer (Wies) begrüßte Brendlin zahlreiche Vereinsmitglieder. „So eine große Runde waren wir selten“, sagte Brendlin. Das immer mehr Jung-Imker, teilweise mehrere Generationen miteinander, im Verein aktiv sind freut ihn sehr.