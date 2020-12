Bienenstand bei VS umgeworfen Zehntausende Tiere verenden qualvoll

Ihm bot sich ein Bild der Verwüstung: Fünf seiner acht Bienenkästen an diesem Standort hatte der Täter umgeworfen, die Insekten sind tot. "Bienen sind wechselwarme Tiere, in der Kälte gehen alle ein", erläutert der Imker. Das Volk ziehe sich in der kalten Jahreszeit in den Stock zurück, bilde eine Traube, um die Temperatur zu halten, und beschütze in deren Mitte seine Königin. Wenn die Kästen umfallen, schwirre das Volk verwirrt an die kalte Luft und finde nicht mehr zurück in den geschützten Raum. "So kühlen die Bienen in kurzer Zeit ab und fallen leblos auf den Boden", schildert Kraft die Folgen der Tat, die ihn ­erschüttert. Das ganze Jahr habe er die Bienen gepflegt und auf sie aufgepasst – "dann legt jemand dem Imker dieses Weihnachtsgeschenk unter den Baum".

Bereits im Frühjahr Kästen umgeworfen