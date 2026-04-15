Bienenalarm: Bienenschwarm sorgt in israelischer Stadt für Aufregung

Fachmagazin-Ranking Club-Ranking: Wuppertal neu dabei, Köln fällt aus Top Ten

Wo feiert es sich 2026 am besten? Die angesagteste Club-Adresse Deutschlands liegt laut «DJ Mag» in Köln - aber nicht mehr in den Top 10. Auch Berlin rutscht ab. Dafür gesellt sich Wuppertal dazu.