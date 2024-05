Auto rast in Joggergruppe - Drei Schwerverletzte

Am Samstag ist ein 19-jähriger bei Bielefeld mit seinem Auto in eine Joggergruppe gerast. Mehrere Menschen wurden verletzt, drei davon schwer. Was bisher bekannt ist.









In Schloß Holte-Stukenbrock bei Bielefeld ist am Samstag ein 19-jähriger Autofahrer in eine Gruppe von Joggern gerast. Dabei seien drei Menschen schwer verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. „Sie wurden frontal erfasst.“ Ob die Verletzungen lebensgefährlich seien, wisse man noch nicht.