2 Ein Schnitzel in der „Hutneck“: Youtuber Ron Bielecki in seinem neuesten Video. (Screenshot) Foto: Ron Bielecki / YouTube

Wo macht ein bekannter Youtuber Pause, wenn er vom Skifahren aus der Schweiz kommt und unterwegs nach Hause Richtung Norden ist? Wo speist er artig paniertes Schnitzel mit Bratkartoffeln? Natürlich in der „Hutneck“ auf dem Sulgen.















Schramberg-Sulgen - Ron Bielecki, in Deutschland bekannt und vornehmlich unter jüngeren Menschen gefeiert als „Erfinder“ des „Tornado“, einer Methode, die durch ein Drehen der Flasche ein schnelleres Austrinken erlaubt, hat in einem seiner Youtube-Videos jetzt auch die "Hutneck" in Sulgen entdeckt. Dort schöpft er zwar nicht (wie auch zu sehen) mit dem Humpen literweise Schampus aus einem Pokal oder setzt mit einem Strohhalm in einer Salmanazar-Bouteille, die schon im Detailhandel deutlich über 2000 Euro kostet, ein Lokal unter Flüssigkeit, sondern isst ganz manierlich ein paniertes Schnitzel mit Röstkartoffeln. Nicht ohne zuvor die Umgebung des Lokals als befreiend zu empfinden.

Dass man eine Zitrone zwar auskauen kann, aber besser dann doch nicht isst, das lernt er dann doch auch noch bei seinem Gaststättenaufenthalt – und dass man Bier auch aus einem Krug trinken kann. Immerhin 365 000 Aufrufe hatte sein Video "Aber es ist doch nur ein Strohhalm" am Dienstagnachmittag – nach erst etwa einem Tag im Internet.

Gewinn vorbeigebracht

Zuvor hat Bielecki noch an unbekannter Stelle einer jungen Frau einen Gewinn über 5000 Euro vorbeigebracht – und gemeinsam mit ihr und ihrem Freund ein Bier auf „seine Weise“ „geext“ – so gedreht, dass der Inhalt in der Flasche wirbelt und dieser deutlich schneller herausfließt.

Der 1998 in Berlin geborene Social-Media-Star (488.000 Abonnenten auf Youtube, 643.000 auf Instagram) wurde ursprünglich durch Fitness-Videos bekannt. Inzwischen setzten sich seine populären Videos jedoch vornehmlich mit den Situationen auseinander, in denen er seine „Tornados“ und sonstige Getränke in Unmengen und für Unsummen zu sich nehmen kann.

Info: Tornado

Auch wenn Bielecki diese Art des Trinkens in Deutschland populär gemacht hat, in angelsächsischen Ländern gibt es dies schon länger und ist geht dort unter „beer vortex“ schon länger viral. Besonders gut würden sich, so sehen es erfahrene „vortex guys“, Flaschen beispielsweise einer mexikanischen Biermarke eignen, deren Markennamen in jüngerer Zeit durch ein Virus in die Schlagzeilen kam. Hiesige Brauereien mit anderen Flaschen seien dafür nicht ganz so gut geeignet. Zugeschrieben wird die „Erfindung“ dem „Kiwi Comedian und Stuntman Johnny Danger“, der 2018 bei einem Motorradunfall ums Leben kam.